ACCADDE OGGI 28 agosto

430 – Muore a 75 anni ad Ippona il vescovo, che sarà poi venerato come Sant’Agostino

1850 – Va in scena a Weimar in Germania a cura di Franz Liszt la prima dell’opera di Richard Wagner “Lohengrin”, ma l’autore non è presente perché in esilio avendo preso parte ai moti rivoluzionari del 1849.

1943 – Benito Mussolini, prigioniero in Sardegna, viene trasferito sul Gran Sasso (l’Aquila).

1947. Manuel Laureano Rodriguez Sanchez, il leggendario torero spagnolo Manolete, viene ferito a morte durante una corrida a Linares e morirà durante la notte dopo alcune ore di agonia.

1963. Si svolge la grande manifestazione di protesta e di difesa dei diritti civili promossa da Martin Luther King per condannare la segregazione razziale. Davanti a 200mima persone radunate al Lincoln Memorial di Washington pronuncia il discorso con la famosa frase “I have a dream!”. Il sogno che ancora non si è avverato del tutto, come dimostrano recenti episodi avvenuti negli Stati Uniti.

1973. Il ministero della Sanità appura l’esistenza di una da un’epidemia di colera a Napoli: una constatazione che giunge quando, già da sei giorni, nella città si era diffusa l’infezione da vibrione colerico. Un milione di napoletani vengono vaccinati e il numero dei morti sarà limitato a 27 su 277 casi accertati. Altri 9 morti in Puglia (3 a Bari), dove il contagio era arrivato.

1988. In Germania durante una esibizione della pattuglia aerea acrobatica delle Frecce Tricolori si scontrano in volo tre velivoli, uno dei quali precipita sulla folla. 70 i morti quasi mille i feriti.

1995. Si sposano nel municipio di Roma, officiante il sindaco Rutelli, Maurizio Costanzo (al suo quarto matrimonio) e Maria de Filippi.

1996. Ufficializzato il divorzio, dopo 25 anni di matrimonio, tra il principe Carlo d’Inghilterra e Diana Spencer.