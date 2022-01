Addio a NINO CERRUTI, un protagonista della moda italiana nel mondo, ideatore della giacca maschile “decostruita”

Si è spento nell’ospedale di Vercelli lo stilista e imprenditore biellese Nino Cerruti, un protagonista della moda italiana, che ha rappresentato l’eleganza di alta qualità e lo stile per decenni nel jet set mondiale, da Hollywood alla Formula 1, noto in particolare per l’ideazione della giacca maschile “decostruita”, ma anche per aver aver avuto tra i suoi allievi come Giorgio Armani. Figlio di industriali tessili, aveva compiuto 91 anni il 25 settembre; di recente si era sottoposto ad un’operazione all’anca.

La morte del padre quando lui aveva 20 anni lo aveva costretto a rinunciare agli studi di filosofia e giornalismo e a dedicarsi all’attività paterna: l’industria tessile e la moda, nella quale emerse su scala internazionale quando presentò la linea di abbigliamento Hitman. Poi nel 1962 fondò con Osvaldo Testa il marchio “Flying Cross”, il primo “Designer Line”. Nel 1967 inaugurò la prima boutique “Cerruti 1881” a Place de la Madeleine a Parigi. Era proprio in quel periodo che nel suo Lanificio Fratelli Cerruti, a metà degli anni Sessanta, si avvaleva della collaborazione di nuovi nomi e talentuosi della moda italiana, assumendo come designer un esordiente Giorgio Armani. Così, negli anni Settanta nasceva la prima giacca decostruita, morbida, priva di quelle rigidità che l’avevano caratterizzata per diversi decenni.

Successivamente stabilì accordi di licenza in Giappone e Stati Uniti per aumentare la visibilità del brand a livello internazionale e per mantenere i prezzi competitivi, dimostrando di essere oltre ad un creativo geniale anche un imprenditore lungimirante. Negli anni Sessanta arrivava anche la linea donna. Nel 1975 la Hitman inizia la produzione e la distribuzione della maglieria, delle camicie e della linea casual, con il marchio “Cerruti 1881 Brothers”. Il primo profumo maschile legato al marchio, dal nome “Nino Cerruti” arrivava negli anni Settanta. Negli anni Ottanta, Cerruti lanciava la linea sportswear, che comprendeva l’abbigliamento dedicato al tennis e allo sci, due sport dove sponsorizza campioni come il tennista statunitense Jimmy Connors e lo sciatore svedese Ingemar Stenmark. Il marchio ha un successo globale e nel 1994 il brand diventa designer ufficiale della squadra di Formula1 della Ferrari. Sempre negli anni Novanta vengono lanciati due nuovi profumi, “Cerruti 1881 Pour Homme” e “Cerruti 1881 Pour Femme”, prodotti e distribuiti da Elizabeth Arden. Inoltre vengono aperti negozi monomarca in Cina, Hong Kong, Thailandia ed Indonesia. Nel 1995 comincia la produzione della linea femminile “Cerruti Arte”. Nel 1998 viene presentato il nuovo profumo maschile “Cerruti Image” e nello stesso anno viene aperto il negozio Cerruti a Madison Avenue a New York. Nel 2000 Cerruti apre un flagship store ad Hong Kong.

Nello stesso anno viene lanciata la versione femminile del profumo “Cerruti Image”. Sempre nel 2000 Nino Cerruti viene nominato Cavaliere del Lavoro dal Presidente della Repubblica. Il marchio Cerruti 1881 viene venduto nel 2001 da Cerruti Holding, per concentrarsi sul Lanificio Fratelli Cerruti. Tra i premi ricevuti, a testimonianza di una carriera dal successo mondiale, il Bath Museum of Costume Dress of the Year Award, nel 1978 in Gran Bretagna ed il Pitti Uomo Award, a Firenze nel 1986.