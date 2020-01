ACCADDE OGGI 7 gennaio

1558 – La Francia prende Calais, ultimo possedimento continentale dell’Inghilterra

1610 – Galileo Galilei osserva per la prima volta i satelliti galileiani di Giove

1782 – Apre la prima banca commerciale statunitense: Bank of North America.

1785 – Il francese Jean-Pierre Blanchard e lo statunitense John Jeffries viaggiano da Dover (Inghilterra) a Calais (Francia) in un pallone a gas, diventando i primi ad attraversare il Canale della Manica per via aerea.

1797 – Il tricolore italiano viene adottato per la prima volta da uno stato (la Repubblica Cispadana)

1924 – George Gershwin completa la Rapsodia in blu

1927 – Prima telefonata transatlantica tra New York e Londra

1935 – Benito Mussolini e il ministro degli esteri francese Pierre Laval firmano gli accordi italo-francesi

1978 – Strage di Acca Larentia: i fratelli Mattei muoiono nell’incendio appiccato alla loro casa da estremisti di sinistra.

1979 – In Cambogia Pol Pot e i Khmer Rossi vengono rovesciati dalle truppe vietnamite.

1989 – Akihito diventa Imperatore del Giappone

2007 – Un pool di scienziati, comprendenti l’italiano Paolo De Coppi, annuncia di aver scoperto cellule staminali nel liquido amniotico.

2015 – Attacco terroristico nella sede del giornale satirico Charlie Hebdo a Parigi. I morti sono 12.