ACCADDE OGGI 5 agosto

1795. Viene inaugurata in Inghilterra la Little Eaton Gangaway, prototipo di tranvia a cavalli lunga 10 chilometri, per il trasporto del carbone. 1800. Viene giustiziata dai Borbone a Napoli la nobildonna Luisa Sanfelice per aver fatto fallire una congiura monarchica contro la Repubblica partenopea. 1973. A Santiago del Cile corpi […]