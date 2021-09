ACCADDE OGGI 11 settembre

1795. Viene inaugurata in Inghilterra la Little Eaton Gangaway, prototipo di tranvia a cavalli lunga 10 chilometri, per il trasporto del carbone.

1800. Viene giustiziata dai Borbone a Napoli la nobildonna Luisa Sanfelice per aver fatto fallire una congiura monarchica contro la Repubblica partenopea.

1973. A Santiago del Cile corpi speciali dell’esercito,agli ordini del generale Augusto Pinochet, abbattono con un ‘golpe’ il governo legittimo di Unidad Popular guidato da Salvador Allende, il quale aveva vinto le elezioni del 5 settembre del 1970.

1971. Muore Nikita Krusciov, il politico russo che ha liquidato l’eredità staliniana. Segretario, dal 1953, del Partito comunista sovietico, è primo ministro dal 1958 al ’64. Kruscev si adopera per creare un clima di distensione con l’Occidente, incontrando i presidenti degli Stati Uniti Eisenhower e Kennedy. Il suo ‘nuovo corso’, ispirato ai principi della ‘coesistenza competitiva’, subisce una breve interruzione nel 1962, con la crisi cubana dei missili. Kruscev tuttavia decide di smantellare le basi missilistiche sull’isola per evitare la catastrofe di una nuova guerra. Sul piano interno viene accusato di aver contribuito alle disfunzioni dell’economia. Nel 1964 è costretto a dimettersi da tutte le cariche.

2001. Alle 8.45 e alle 9.03, ora di New York, due aerei partiti da Boston e diretti a Los Angeles, dirottati da terroristi di Al Qaeda, vengono scagliati, uno dopo l’altro, sulle torri gemelle del World Trade Center di Manhattan. Le Twin Towers, in fiamme, crollano poco dopo. Il sindaco di New York, Giuliani parla di oltre 20.000 vittime. Un terzo aereo viene dirottato e fatto precipitare sul Pentagono a Washington, mentre un quarto viene abbattuto in Pennsylvania prima di raggiungere il suo obiettivo. A realizzare il feroce attacco terroristico sul suolo americano è il gruppo islamico di Al Qaeda guidato da Osama Bin Laden.

2002 – I ministri della Giustizia Roberto Castelli per l’Italia e Dominique Perben per la Francia siglano l’accordo tra i due paesi per l’estradizione dei terroristi rifugiati.