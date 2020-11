ACCADDE OGGI 28 novembre

1520– Dopo aver navigato attraverso lo stretto sudamericano, tre navi al comando dell’esploratore portoghese Ferdinando Magellano raggiungono l’Oceano Pacifico.

1680– Muore Gian Lorenzo Bernini, il creatore della Roma barocca, soprannominato “il Michelangelo del suo secolo”. Autore di numerosi capolavori – “Apollo e Dafne”, “Estasi di Santa Teresa” – Bernini entra nella Basilica vaticana per realizzare il “baldacchino di San Pietro”, e ne esce per disegnare il colonnato, metafora dell’abbraccio cattolico al mondo.

1943– Prende il via la Conferenza di Teheran, prima occasione di confronto tra i tre Grandi della Seconda guerra mondiale: Franklin Delano Roosevelt, Winston Churchill e Joseph Stalin. Il Presidente degli Stati Uniti d’America, il Primo Ministro di Gran Bretagna e il leader dell’Unione Sovietica definiscono la condotta da tenere nella fase finale della guerra, pianificando, tra l’altro, l’operazione Overland, meglio nota come sbarco in Normandia.

1947– L’Organizzazione delle Nazioni Unite approva la risoluzione 181 per la creazione dello Stato d’ Israele. Prevede la divisione della Palestina in tre parti: uno Stato ebraico, uno palestinese e una zona internazionale con Gerusalemme e Betlemme.

1954– Muore a Chicago il fisico italiano Enrico Fermi. Tra la fine degli anni ’20 e quella degli anni ’30 si forma attorno a lui il gruppo dei giovani scienziati noto come “i ragazzi di via Panisperna”. Nel 1938, Fermi riceve il premio Nobel per la fisica “per la scoperta di nuove sostanze radioattive e per la scoperta del potere dei neutroni lenti”, ma la promulgazione delle leggi razziali da parte del governo fascista, che colpiscono la moglie, inducono Fermi a lasciare l’Italia per gli Stati Uniti.

1983– La sentenza per l’assassinio di Walter Tobagi suscita diverse polemiche. Marco Barbone e Paolo Morandini, autori pentiti dell’omicidio, sono condannati a otto anni e nove mesi e rimessi in libertà.

1992 – Con la condanna a 6 anni di reclusione di Mario Chiesa, ex presidente del Pio Albergo Trivulzio di Milano, si conclude il primo processo dell’era di Tangentopoli.

1994 – La Norvegia decide con un referendum di non aderire all’Unione Europea.

2005 – Il cinquantaduesimo pallone d’oro viene assegnato al calciatore brasiliano Ronaldo de Assis Moreira, più noto come Roladinho.

2005 – Roberto Benigni viene insignito dell’Ordine al merito della Repubblica e il presidente Ciampi lo nomina Cavaliere di Gran Croce anche per il suo monologo che esalta la Costituzione Italiana come la più bella al mondo. 11 anni dopo lo stesso Benigni annuncerà di votare Sì al referendum sulla riforma che vuole distorcere quella Costituzione. Ma vinceranno i No.

2010 – Il sito internet Wikileaks pubblica 250mila documenti segreti inviati dalle ambasciate americane al governo di Washington.