ACCADDE OGGI 28 marzo

1930 – Per disposizione del presidente Ataturk due città assumono la denominazione turca: Costantinopoli diventa Istanbul, Angora diventa Ankara.

1939. Con la firma della capitolazione da parte dei leader repubblicani, termina la guerra civile spagnola. Dopo tre anni di sanguinosi scontri, nel corso dei quali perdono la vita oltre un milione e mezzo di persone, il generale Francisco Franco si impadronisce del potere e inizia la sua trentennale dittatura .

1941. Muore suicida la scrittrice Virginia Woolf. Membro del circolo letterario di Bloomsbury, con il marito Leonard fonda la casa editrice Hogarth Press. Tre le sue opere più famose “La signora Dalloway”, “Gita al faro”, “Orlando” e “Una stanza tutta per sé”.

1943. Divampa un incendio a bordo della Caterina Costa, una nave carica d’esplosivo ormeggiata nel porto di Napoli. L’esplosione investe la città provocando seicento morti, tremila feriti e la distruzione degli edifici adiacenti alla zona portuale.

1960 – Primo cardinale di colore della Chiesa cattolica: Laurean Rugambwa ordinato da Giovannoi XXIII.

1960. Muore a Washington Dwight Eisenhower, presidente degli Stati Uniti d’America dal gennaio 1953 al gennaio 1961. Nato in Texas nel 1890, è generale in capo delle forze armate alleate in Europa durante la seconda guerra mondiale.

1967 – Viene divulgata l’Enciclica “Populorum progressio” di Paolo VI su colonialismo e fame nel mondo.

1985. Muore il pittore Marc Chagall. Nato nel 1887, nell’attuale Bielorussia, nel 1910 si trasferisce a Parigi inserendosi negli ambienti dell’avanguardia artistica. Artista itinerante, tra Russia, Europa e Stati Uniti, dove trova rifugio durante il periodo nazista, nei suoi lavori si ispira alla vita popolare.

1993 – Premio Oscar alla carriera assegnato al regista Federico Fellini.

1994. Muore a Parigi Eugene Ionesco. Nato in Romania nel 1909, nel 1946 si trasferisce definitivamente nella capitale francese. Avvicinatosi al teatro quasi per caso, diventa uno dei più rivoluzionari drammaturghi del Novecento. Fu tra i fondatori del teatro dell’assurdo.

1997. La nave della Marina militare italiana «Sibilla» sperona in acque internazionali nel Canale di Otranto il battello albanese «Kater I Rades», carico di profughi che stavano cercando di avvicinarsi alle coste pugliesi. I morti saranno 108, molti dei quali bambini.

2007 – Nota della Conferenza episcopale contro le unioni di fatto e le coppie omosessuali, ma rispetto della Chiesa della dignità di ogni persona indipendentemente dalla scelta sessuale.