ACCADDE OGGI 26 novembre

1941- Franklin Delano Roosevelt firma un decreto che stabilisce il quarto giovedì di novembre come giorno del ringraziamento negli Stati Uniti.

1948 – Venduta a Boston la prima macchina fotografica Polaroid.

1956- I servizi segreti, italiano e americano, sottoscrivono un accordo relativo all’organizzazione della rete clandestina denominata “Stay Behind“. Sono le basi dell’operazione “Gladio”, che ha l’obiettivo di svolgere in Italia attività di controllo e contrasto del Partito Comunista nel caso di un’espansione sovietica in Europa occidentale.

1973 – Proposto l’inasprimento delle pene per rapimenti dopo il drammatico sequestro di Paul Getty, al quale i banditi hanno tagliato un orecchio per ottenere il riscatto richiesto.

1980- Tre giorni dopo la tragedia del terremoto in Irpinia, il presidente della Repubblica, Sandro Pertini, si reca nella zona colpita per portare la sua solidarietà alle popolazioni, Pertini disse: “Qui non c’entra la politica, qui c’entra la solidarietà umana. Tutti gli italiani e le italiane devono sentirsi mobilitati per andare in aiuto di questi loro fratelli colpiti da questa sciagura perché, credetemi, il modo migliore di ricordare i morti è quello di pensare ai vivi”.

1996 – La Juventus vince la Coppa intercontinentale.

1998- Il primo ministro del Regno Unito, Tony Blair, parla dinnanzi al Parlamento della Repubblica d’Irlanda. E’ la prima volta di un premier inglese.

2000– Muore Carlo Simi, architetto, scenografo e costumista italiano. Simi collabora a lungo con il regista Sergio Leone, per il quale realizza la scenografia di film come “Per un pugno di dollari”, “Il buono, il brutto, il cattivo”, “C’era una volta in America”.

2014 – Lo Zibibbo di Pantelleria entra a far parte della lista dei Patrimoni Culturali dell’Umanità con voto unanime dell’Unesco.