ACCADDE OGGI 25 gennaio

1533 – Enrico VIII d’Inghilterra sposa segretamente Anna Bolena dopo aver ottenuto lo scioglimento del matrimonio con Caterina d’Aragona.

1858- La Marcia nuziale di Felix Mendelssohn diventa una popolare musica da matrimonio dopo essere stata suonata alle nozze della figlia della regina Vittoria del Regno Unito con il principe ereditario di Prussia.

1915 – Alexander Graham Bell inaugura le comunicazioni telefoniche intercontinentali collegandosi dagli Stati Uniti con l’Inghilterra.

1924 – Re Vittorio Emanuele III scioglie la Camera, 15 mesi dopo la marcia su Roma di Mussolini, e convoca le elezioni per il 6 aprile.

1947 – Il gangster italo-americano Al Capone muore a 48 anni in Florida per una polmonite causata dalla sifilide.

1949 – Viene costituito a Mosca il Comecon, Consiglio di mutua assistenza economica tra i paesi comunisti legati all’Urss.

1959- Tre mesi dopo la sua elezione, Giovanni XXIII, in una omelia nella basilica di San Paolo fuori le Mura, annuncia l’indizione di un Concilio Ecumenico per la Chiesa universale e di un Sinodo Diocesano per l’Urbe.

1985- Negli studi di Hollywood della A&M viene inciso il brano “We are the world”. Nato da un’idea di Harry Belafonte per sensibilizzare l’opinione pubblica sulla carestia in Etiopia, il brano viene composto da Lionel Richie e Michael Jackson.

1975 – In Italia governo e sindacati trovano l’accordo sul punto unico di contingenza per i lavoratori.

1990 – Silvio Berlusconi, grazie all’improviso cambio di orientamento della famiglia Formenton, “soffia” la presidenza della Mondadori a Carlo De Benedetti, al quale resta il controllo del gruppo Espresso-Repubblica

1995 – La Russia rischia di lanciare un attacco nucleare dopo che un razzo da ricerca norvegese viene scambiato per un Trident statunitense, dalla stazione radar di Olenegorsk.

1998- Con una messa celebrata in piazza della Rivoluzione, si conclude la storica visita di Giovani Paolo II a Cuba. Alla celebrazione eucaristica partecipa anche il leader maximo, Fidel Castro.

1999 – Il primo trapianto di mano negli Usa viene attuato a Louisville a un uomo di 40 anni. In settembre quel tipo di intervento era stato effettuato per la prima volta in Francia.

2004 – Via libera del Senato alla legge che regolamenta la coltivazione in Italia di prodotti geneticamente modificati e quindi la coesistenza di agricoltura convenzionale, transgenica e biologica.