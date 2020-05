ACCADDE OGGI 15 maggio

1252 – Innocenzo IV emette la bolla papale “Ad extirpanda” che autorizza il ricorso alla tortura per ottenere la confessione da chi è sospettato di essere colpevole di eresia.

1536 – Si apre a Londra il processo ad Anna Bolena, seconda moglie di re Enrico VIII, accusata di adulterio, incesto, stregoneria e alto tradimento. Verrà condannata al rogo, mentre i cinque accusati di esserne complici verranno condannati alla decapitazione.

1618- Keplero scopre la terza legge che porta il suo nome. La legge, secondo cui i quadrati dei periodi di rivoluzione dei pianeti sono direttamente proporzionali ai cubi dei semiassi maggiori delle loro orbite, verrà resa nota l’anno seguente nell’opera “Harmonice mundi”.

1796 – Firmata la Pace di Parigi, con cui Vittorio Amedeo III di Savoia concede a Napoleone il territorio della Savoia e la contea di Nizza.

1860- Colonne garibaldine a cui si sono aggiunte alcune centinaia di “picciotti” siciliani si trovano davanti a circa 3 mila soldati borbonici. A Calatafimi, a poca distanza dalle rovine di Segesta, si svolge una battaglia che vede “le camicie rosse” opporre una straordinaria resistenza alle forze nemiche.

1886 – Muore di nefrite negli Usa, a 55 anni, la scrittrice e poetessa Emily Dickinson. In un raccoglitore vengono rinvenute, su foglietti ripiegati e cuciti con ago e filo, 1775 poesie.

1891- Papa Leone XIII promulga l’enciclica De rerum novarum, sulla quale si fonda la moderna dottrina sociale cristiana. Il papa con questo documento cerca di mediare tra le posizioni socialiste e quelle liberiste.

1910- Esordio della nazionale italiana di calcio, nell’amichevole con la Francia disputata nel civico arena di Milano. La sfida si conclude con il risultato di 6 a 2 per gli azzurri allenati da Umberto Meazza.

1939 – La Fiat inaugura a Torino il nuovo stabilimento di Mirafiori, presente anche Benito Mussolini, che aveva inizialmente manifestato contrarietà al progetto.

1946 – Promulgato da re Umberto II il nuovo statuto d’Italia, in base al quale la Sicilia diventa regione autonoma.

1977 – Viene liberato dopo 40 giorni di prigionia, l’esponente socialista Guido De Martino, figlio dell’ex segretario del partito Francesco De Martino, la cui candidatura a presidente della Repubblica saltò proprio in seguito a questo episodio, rimasto misterioso. Fu pagato il riscatto di un miliardo di lire. In carcere finì un personaggio minore, che non rivelò mai per conto di chi avesse agito.

1978 – Nelle elezioni politiche successo della Democrazia Cristiana, con il 42,6% dei voti e del Partito Socialista che raggiunge il 13,3%, mentre il Partito Comunista perde il 9 per cento dei voti scendendo al 26,4%.

1988- Comincia il ritiro delle truppe sovietiche dall’Afghanistan, secondo quanto stabilito con gli accordi di Ginevra del 14 aprile. L’Armata Rossa lascia l’Afghanistan dopo più di otto anni. Il ritiro sarà completato, ufficialmente, solo il 15 febbraio 1989-

1999 – Il presidente della repubblica Oscar Luigi Scalfaro si dimette per favorire l’insediamento del neo eletto presidente Carlo Azeglio Ciampi.

2006 – Giorgio Napolitano presta giuramento dopo la sua elezione a presidente della Repubblica avvenuta il 10 maggio.

2012 – Negli Usa scienziati del Berkeley Lab sviluppano un dispositivo che produce elettricità da virus geneticamente modificati.