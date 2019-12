ACCADDE OGGI 25 dicembre

336. Si tiene a Roma la prima celebrazione del Natale di cui si abbia notizia nel “Cronografo” del 354.

800. Nella Basilica di San Pietro, allora nota come basilica di Costantino, il papa Leone III incorona Carlo Magno imperatore del Sacro Romano Impero.

1223. A Greccio avviene la prima rappresentazione del presepe vivente per iniziativa del frate Francesco d’Assisi.

1926. Hirohito diventa imperatore del Giappone.

1974. Papa PaoloVI dà l’avvio al 25° Giubileo aprendo la Porta Santa in San Pietro.

1977. Muore a Corsier-sur-Vevey in Svizzera all’età di 88 anni l’attore e regista britannico Charlie Chaplin, creatore di Charlot.

1989. La tv rumena annuncia che il presidente Nicolae Ceaucescu è stato giustiziato con la moglie Elena in esecuzione della sentenza emessa dal tribunale speciale. E’ la finer del regime comunista anche in Romania.

1991 – Il capo dell’Unione sovietica, Michail Gorbaciov, annuncia in televisione le proprie dimissioni.

1995 – Muore a Beverly Hills l’attore Dean Martin: il suo vero nome è Dino Paul Crocetti, essendo nato in Ohio da genitori di origini abruzzesi. Per anni aveva fatto coppia com Jerry Lewis.

2oo4– La navetta spaziale Cassini rilascia la sonda Huigens, che atterrerà su Titano, una delle lune di di Saturno.

2010 – Per la prima volta nella storia dopo 128 anni nevica sulla città statunitense di Atlanta nel giorno di Natale. Oltre 500 collegamenti aerei subiscono annullamenti o ritardi.

AUGURIAMO A TUTTI I LETTORI UN BUON NATALE

