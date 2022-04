ACCADDE OGGI 3 aprile

0033 – All’ora terza (corrispondente alle 9 del mattino) Gesù di Nazaret viene crocifisso sulla collina del Golgota , dove muore 6 ore dopo, come si ricava dal Vangelo secondo Giovanni.

1776 – L’Università di Harvard conferisce la sua prima laurea honoris causa al presidente degli Stati Uniti George Washington.

1896- Esce il primo numero della “Gazzetta dello Sport”, nata dalla fusione del settimanale “Il Ciclista” e del bisettimanale “La Tripletta”. Il giornale ha frequenza bisettimanale, è privo di fotografie, e le prime copie sono stampate su carta verde chiaro. Da allora, la Gazzetta dello Sport ha fatto molta strada, colorandosi del celebre rosa fin dal 2 gennaio 1899.

1897- Muore a Vienna, all’età di 64 anni, il compositore Johannes Brahms. Cimentatosi prestissimo come pianista, a 20 anni Brahms compie un’importante tournée che gli dà l’opportunità di conoscere Liszt e Schumann.

1926- Una legge sancisce la nascita dell’Opera Nazionale Balilla con il compito di inculcare nei giovani dagli 8 ai 18 anni (divisi in due gruppi: i Balilla e gli Avanguardisti) i princìpi del fascismo.

1936 – Viene eseguita negli Stati Uniti la condanna a morte di Bruno Hauptmann, autore del rapimento e dell’uccisione del figlio del celebre aviatore Charles Lindberg.

1947 – Viene istituita la Commissione parlamentare di vigilanza sulla Rai a garanzia della indipendenza e della imparzialità delle sue trasmissioni.

1948- Il presidente degli Stati Uniti, Harry Truman firma il piano Marshall. Attraverso questo provvedimento, dal 1948 al 1951 affluiscono in Europa più di 13 miliardi di dollari di aiuti economici.

1961- Viene emesso in Italia il francobollo Gronchi rosa, per celebrare il viaggio del Presidente della Repubblica Giovanni Gronchi in SudAmerica. Per un errore grafico, i confini del Perù, rappresentati sul francobollo, risultano sbagliati, in quanto si riferiscono ai confini precedenti la guerra con l’Ecuador del 1941-42.

1972 – All’età di 83 anni l’attore regista Charlie Chaplin torna negli Stati Uniti per ritirare il premio Oscar alla carriera. Nel 1952 era stato cacciato dagli Usa per il suo sostegno agli artisti comunisti discriminati.

1975 – Il russo Anatolij Karpov diventa campione del mondo di scacchi in seguito al rifiuto del campione in carica, lo statunitense Bobby Fisher, di disputare l’incontro.

1975 – Viene approvata in Italia la legge che fissa a 18 anni la maggiore età e il diritto di voto.

2004- Muore a 62 anni, cadendo da un balcone, la cantante Gabriella Ferri. Messasi in luce fin dagli anni Sessanta con un repertorio di canzoni e stornelli romani, Gabriella Ferri si impone al grande pubblico, nel 1970, con il brano “Dove sta Zazà”.

2014 – Giorgio Napolitano supera il record di Sandro Pertini diventando il più anziano presidente della Repubblica in carica all’età do 88 anni, 9 mesi e 5 giorni.