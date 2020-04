ACCADDE OGGI 23 aprile

Renzi non perde occasione per lanciare le sue esternazioni propagandistiche e le tv non perdono occasione per rilanciarle. L’ultima (ma forse è meglio dire la penultima, perché mentre scriviamo ne starà sfornando un’altra) l’ha pronunciata al Salone di Mobile di Milano. Queste le sue parole: “Con la riforma di ieri rendiamo […]