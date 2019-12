ACCADDE OGGI 22 dicembre

LIVERPOOL OMBELICO DEL MONDO/ A Doha in Qatar, primo storico trionfo per i Reds nel Mondiale per Club: rivincita sui brasiliani del Flamengo dopo 38 anni. Carlo Ancelotti non perde tempo, fresco di esonero dal Napoli firma per l’Everton: dai Toffees percepirà 13,5 milioni a stagione

Sport