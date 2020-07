ACCADDE OGGI 19 luglio

1553 – Dopo solo 9 giorni di regno lady Jane Grey viene deposta dal trono d’Inghilterra e viene proclamata regina la figlia di Enrico VIII, Mary.

1903. Si conclude, con la vittoria di Maurice Garin, la prima edizione del Tour de France, che diventerà la più importante gara ciclistica a tappe.

1920. Nasce a Recanati Giacomo Brodolini, sindacalista e deputato del Partito socialista, legherà il suo nome alle riforme sociali e alla difesa e tutela dei lavorati. Considerato il padre dello Statuto dei lavoratori, già proposto dal segretario della Cgil Giuseppe Di Vittorio.

1952. Il Tour de France viene vinto da Fausto Coppi.

1969. Gli astronauti Armstrong, Aldrin e Collins con l’Apollo 11 entrano nell’orbita lunare.

1978. Muore all’età di 65 anni a Cabras in Sardegna, travolto da un’onda mentre fa il bagno, lo scrittore, sceneggiatore, regista, comico Marcello Marchesi, celebre per la sua satira surreale.

1985. Il cedimento di un bacino in val di Stava provoca la precipitazione di 160.000 metri cubi di fango sull’abitato del comune di Tesero: 268 persone vi restano sepolte.

1992. In un attentato mafioso a Palermo restano uccisi il giudice Paolo Borsellino e 5 agenti : una bomba viene fatta esplodere appena il magistrato e gli uomini di scorta si avvicinano alla casa della mamma di Borsellino in via D’Amelio.

1996. Il leader politico dei serbi di Bosnia-Erzegovina, Radovan Karadzic, rassegna le dimissioni dalla carica di Presidente della Repubblica Serba. Assertore della pulizia etnica dei musulmani e dei croati della Bosnia, Karadzic, viene incriminato e condannato dal Tribunale penale internazionale dell’Aia per crimini di guerra e genocidio, per il massacro di Srebrenica del 1995 ad opera delle truppe serbo-bosniache contro migliaia di musulmani. Dopo anni 13 anni latitanza, verrà catturato a Belgrado nel luglio 2008.

2001 – Nel deserto del Ciad viene trovato il teschio di una specie di ominide vissuto 6 milioni di anni prima dell’homo sapiens.

2004 – Al giornalista Lino Iannuzzi, condannato per diffamazione a mezzo stampa, vengon concessi gli arresti domiciliari ma con facoltà di uscire da da casa dalle 8 alle 19 per esercitare l’attività parlamentare in quanto senatore in carica.

2007 – L’India elegge per la prima volta una donna, Prathiba Patil, alla carica di presidente della Repubblica.

2010 – Israele dispone l’apertura di cassette di sicurezza di banche svizzere dove si ipotizza che siano stati conservati (invece di distruggerli) i manoscritti di Franz Kafka dalla sua assistente Esther Hoffe.