ACCADDE OGGI 12 aprile

1606 – La Gran Bretagna adotta come bandiera nazionale la “Union Jack“, incrocio tra la bandiera d’Inghilterra e quella di Scozia.

1633- Inizia il processo a Galileo Galilei. Le sue teorie filo-copernicane sul moto dei corpi celesti sono in totale antitesi alla teoria aristotelica-tolemaica sostenuta dalla Chiesa cattolica.

1927- Muore a Napoli Giuseppe Moscati detto “Il medico buono”. Una vita dedicata alla cura e all’assistenza dei malati nei quartieri più poveri della città.

1945- Muore a Warm Springs Franklin Delano Roosevelt, trentaduesimo presidente degli Stati Uniti d’America, l’unico a servire per più di due mandati. Vince le elezioni per ben 4 volte, rimanendo in carica dal 1933 fino alla sua morte.

1928 – Una bomba esplode nei pressi della Fiera di Milano con l’obiettivo di colpire Vittorio Emanuele III atteso per l’inaugurazione. 20 i morti, 40 i feriti.

1935 – Nella Germania nazista viene vietata la pubblicazione di opere di autori non-ariani.

1944 – Re Vittorio Emanuele III annuncia in un messaggio radiofonico che abdicherà in favore del figlio Umberto appena le truppe alleate faranno ingresso a Roma.

1946 – La Siria conquista l’indipendenza dalla Francia.

1959- Muore a Bozzolo, una frazione di Mantova, Primo Mazzolari: il sacerdote partigiano. Cappellano militare durante la prima guerra mondiale, nel 1929, esprime riserve sui Patti Lateranensi perché con essi la Chiesa barattava privilegi in cambio dell’accettazione del regime.

1961- L’astronauta Sovietico Yuri Gagarin compie il primo viaggio nello spazio. Per due ore gira intorno alla terra a bordo della navicella Vostok 1.

1970- La squadra di calcio del Cagliari conquista lo scudetto. E Gigi Riva, con ventuno reti, conquista per il secondo anno consecutivo il titolo di capocannoniere.

1973 – L’agente di polizia Antonio Marino ucciso a Milano da una bomba lanciata durante gli scontri tra le forze dell’ordine e i partecipanti a un comizio del deputato del Msi Ciccio Franco, capo della rivolta di Reggio Calabria per il capoluogo regionale.

1975- Gli Stati Uniti ritirano tutto il loro personale dall’ambasciata in Cambogia. I guerriglieri comunisti, i Khmer rossi, sono ormai alle porte di Phnom Penh.

1975- Muore a Parigi Joséphine Baker la ballerina mulatta che fa impazzire Parigi negli anni Venti e Trenta. Nata a Saint Louis, Missouri, nel 1906, Josephine conosce il successo in Francia dove balla e canta nei grandi locali alla moda.

1979 – Il Partito Socialista rifiuta l’accordo elettorale con il Partito Radicale proposto da Marco Pannella.

1984 – Il movimento della Lega Lombarda si trasforma, per volontà di Umberto Bossi, in partito politico per promuovere l’indipendenza del Nord Italia.

1989 – Si spegne a 67 anni l’ex campione del mondo di pugilato Sugar Ray Robinson malato di Alzheimer.

1990 – Nella Germania Est il primo parlamento eletto democraticamente si scusa con il popolo ebraico per i crimini commessi dalla Germania nazista.

2003 – Meno del 50% degli elettori partecipa in Ungheria al referendum sull’ingresso nell’Unione Europea, ma l’84% dei votanti si dichiara favorevole.

2016 – Muore a Milano all’età di 62 anni Gianroberto Casaleggio, fondatore con Beppe Grillo del Movimento 5 Stelle, di cui era considerato l’ideologo. E’ stato anche socio fondatore e presidente della Casaleggio Associati s.r.l., società informatica ed editoriale.