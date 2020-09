ACCADDE OGGI 10 settembre

1827. Muore all’età di 50 anni nei pressi di Londra Ugo Foscolo. Una vita breve ma intensa, tumultuosa, ricca di passioni, di avventure e di intemperanze. Nato a Zante nel 1778, l’isola greca rimarrà per lui una perenne fonte d’ispirazione, e l’amore per il classicismo uno dei motivi ispiratori della sua arte poetica. Le sue opere più importanti: “I sepolcri”, “Le ultime lettere di Jacopo Ortis”, scritto in forma di romanzo epistolare, “Le Odi” , “I sonetti”.

1898 – L’anarchico italiano Luigi Licheni uccide con una stilettata la cuore sul lungolago di Ginevra la principessa Sissi (Elisabetta di Baviera) moglie dell’imperatore d’Austria Francesco Giuseppe d’Asburgo.

1939 – Anche il Canada decide di scendere in guerra contro la Germania nazista.

1943. Le truppe tedesche iniziano l’occupazione di Roma. Il controllo della città viene ottenuto dai tedeschi piegando la generosa resistenza che patrioti male armati, affiancati da alcuni reparti dell’esercito italiano, oppongono a Porta S. Paolo.

1958 – Nella sua casa in via Monaci a Roma viene trovata uccisa per strangolamento Maria Martirano, moglie dell’imprenditore milanese geometra Giovanni Fenaroli, che successivamente verrà accusato e processato – in una delle vicende più controverse delle cronache giudiziarie italiane – per aver commissionato l’omicidio all’operaio Raoul Ghiani. Entrambi verranno condannati all’ergastolo. Giovanni Fenaroli morirà in carcere nel 1975, Raoul Ghiani, riceverà la grazia nel 1984.

1960. Correndo scalzo l’etiope Abebe Bikila vince la Maratona all’Olimpiade di Roma. La sua corsa trionfale resta forse l’immagine più emblematica legata ai diciassettesimi giochi olimpici.

2003. Viene pugnalata a morte in un centro commerciale Anna Lindh, ministro degli Esteri svedese, da Mijailo Mijailovic, cittadino svedese di origine serba.

2006. Michael Schumacher, vincitore di 7 titoli mondiali in Formula 1, annuncia il suo ritiro dalle corse.