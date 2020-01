ACCADDE OGGI 1 gennaio

404 – Il monaco Telemaco interrompe a Roma un combattimento tra gladiatori condannando quelli che definisce “sacrifici immondi”. I presenti reagiscono lapidandolo.

1764 – All’età di 8 anni Mozart suona a Versailles per la famiglia reale francese volgendo eccezionalmente le spalle alla regina.

1808- Finisce ufficialmente la deportazione degli schiavi in America. La legge, nota come la “riforma Jefferson”, vieta infatti la tratta degli esseri umani.

1942- Seconda guerra mondiale: la parola Nazioni Unite viene usata ufficialmente per la prima volta per descrivere il patto tra gli Alleati.

1948- Entra in vigore la Costituzione italiana. In 139 articoli sono definiti i principi e la struttura della forma di governo repubblicana che gli italiani hanno preferito alla monarchia. Approvata con 453 sì e 62 no il 22 dicembre 1947, la carta costituzionale era stata firmata cinque giorni più tardi.

1980- Muore, a Roma, Pietro Nenni, politico italiano che ha rappresentato, per oltre mezzo secolo, la storia e gli ideali del movimento socialista italiano. Quando Pietro Nenni muore, il PSI è ormai saldamente nelle mani del suo delfino, Bettino Craxi.

2002- Le nuove banconote e monete in Euro entrano in circolazione il 1 gennaio 2002. Tre anni prima, l’Euro è diventato la valuta ufficiale dell’Unione Europea. L’uso della doppia moneta (Euro e Lira) si conclude alla fine di Febbraio dello stesso anno.

2003 – Muore a Montemagno in provincia di Lucca Giorgio Gaber. Il grande cantautore aveva 64 anni. Aveva iniziato a suonare la chitarra a 15 anni come cura per una paralisi al braccio.

2011 – Entra in vigore in Italia il divieto di importare e vendere in Italia le lampade a incandescenza, nonché gli elettrodomestici privi di dispositivo di sicurezza che interrompe il collegamento alla rete elettrica.

2011 – Dilma Roussef, 64 anni, giura come presidente del Brasile. E’ la prima donna ad assurgere a questa carica nel grande paese sudamericano.

******* AI LETTORI GLI AUGURI DI BUON ANNO*******