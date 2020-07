ACCADDE OGGI 28 luglio

1540. In Inghilterra il re Enrico VIII fa giustiziare il primo ministro Thomas Cromwell e, lo stesso giorno, sposa la quinta moglie, Catherine Howard.

1741. Muore a Vienna Antonio Vivaldi, il compositore delle Quattro stagioni.

1750. Muore a Lipsia in Germania il compositore Johann Sebastian Bach. Aveva 65 anni. Dieci giorni prima aveva recuperato improvvisamente la vista ma subito dopo era stato colto da ictus.

1794. Il politico e avvocato Massimiliano Robespierre, protagonista della Rivoluzione Francese, viene ghigliottinato a Parigi insieme con il fratello Augustine e altri esponenti giacobini.

1914. A un mese dall’ attentato di Sarajevo e dall’assassinio di Francesco Ferdinando, erede al trono austroungarico, Vienna dichiara la guerra alla Serbia, seguita dalla Germania che scende in campo contro la Russia, intervenuta, a sua volta, in difesa della Serbia. Si mobilita anche la Francia, cui risponde la Germania invadendo il Belgio, in difesa del quale interviene anche la Gran Bretagna. E’ l’ inizio della prima Guerra Mondiale, che si concluderà oltre quattro anni dopo, con la sconfitta della Germania e dell’Impero austro-ungarico.

1941. Nasce a Napoli (dove studierà pianoforte al Conservatorio) Riccardo Muti, direttore d’orchestra tra i più acclamati.

1945. Un aereo da combattimento statunitense si schianta contro il 79° piano di quello che allora era il più alto grattacielo di New York, l’Empire State Building. Muoiono 14 persone.

1976. Un terremoto devasta il nord della Cina: 240.000 i morti.

2003. Muore a Los Angeles all’età di 100 anni l’attore comico e cantante Bob Hope, che durante la guerra aveva tenuto spettacoli al fronte per tenere su il morale delle truppe americane.

2005 – Filippo Magnini è il primo italiano a conquistare nei mondiali di nuoto la medaglia d’oro nei 100 metri stile libero.

2015 – Tania Cagnotto è medaglia d’oro nei mondiali di tuffo dal trampolino a Kazan in Russia.