VISITA GUIDATA alla scoperta dei capolavori del Rinascimento a Roma: appuntamento il 12 agosto. Come partecipare

Per la sera di sabato 12 agosto è organizzata a Roma una visita guidata su un percorso alla scoperta dei più importanti capolavori del Rinascimento a partire dalla Piazza del Campidoglio, la cui sistemazione si deve a Michelangelo Buonnarroti con la definizione architettonica del Palazzo Senatorio, il palazzo dei conservatori e del palazzo nuovo. Ecco come partecipare.

Si arriverà poi a Palazzo Venezia che è un palazzo progettato da Leon Battista Alberti, il più grande teorico dell’architettura del Rinascimento il cui trattato De Readificatoria definisce i canoni dell’arte Rinascimentale.

Lungo corso Vittorio Emanuele vedremo il Palazzo Vidoni-Caffarelli, che è stato progettato da Raffaello e si tratta di una delle poche e uniche realizzazioni del grande maestro del Rinascimento.

Andremo poi a visualizzare il Palazzo Massimo alle Colonne di Baldassare Peruzzi, che è un palazzo ricavato dalle rovine dell’odeon dello stadio di Domiziano vicino Piazza Navona.

Dal palazzo massimo andremo a vedere il Palazzo della Cancelleria, che è la prima grande realizzazione compiuta del Rinascimento, ora sede della Sacra Rota, la cui realizzazione è attribuita a uno dei massimi interpreti dell’architettura rinascimentale Donato Baramante.

Giungeremo poi davanti al Palazzo Farnese che a cui hanno lavorato più artisti, Giuliano da Sangallo, il Vignola e soprattutto Michelangelo Buonarroti.

Parleremo della storia di Via Giulia, la cui realizzazione risale a Papa Giulio II della Rovere, il Papa guerriero che è stato uno dei più grandi mecenati dell’arte rinascimentale. Finiremo con Ponte Sisto la cui realizzazione si deve e Papa Sisto IV della Rovere, che aveva lo scopo di collegare il Vaticano con il resto della città.

Appuntamento ore 20:45, Piazza del Campidoglio, sotto la statua equestre di Marco Aurelio.

Quota di partecipazione: €15,00 (si prega di portare banconote di piccolo taglio).

Prenotazione: mandando un email all’indirizzo segreteria@adm-arte.it, oppure un messaggio sms o whatsapp al numero 3208424686, specificando il numero delle persone, vostri nominativi, e un riferimento telefonico.

ATTENZIONE: per partecipare alle nostre iniziative culturali è necessario iscriversi all’interno del sito dell’Associazione culturale, compilando il modulo che si trova nel seguente link (ISCRIZIONE ON LINE); il modulo è personale, perciò deve essere compilato da ogni singolo partecipante.