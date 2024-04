DERBY, L’ACUTO DEL MANCIO/ Un gol di Gianluca Mancini decide la stracittadina della Capitale: Lazio ko. Milan, un tris al Lecce per consolidare il secondo posto. Vittoria salvezza al cardiopalma per l’Empoli sul Torino

di FABIO CAMILLACCI/ Nei tre anticipi del sabato validi per la 31esima giornata di Serie A: tre vittorie casalinghe, tra cui quella romanista nel “Derby del Cupolone”. Tris Milan al Lecce e secondo posto rossonero blindato, successo al cardiopalma per l’Empoli contro il Torino. Ma partiamo da Roma-Lazio 1-0. Gianluca Mancini decide una stracittadina infuocata. La compagine di Daniele De Rossi si porta a -2 dal quarto posto in attesa di Frosinone-Bologna di domenica. Il vicecapitano giallorosso segna il gol vittoria in chiusura di primo tempo (nella foto: la sua sfrenata esultanza). Nella ripresa, El Shaarawy colpisce il palo su un contropiede costruito da Lukaku. Nel finale di match, ritorno in campo per Tammy Abraham a 10 mesi di distanza dal grave infortunio al ginocchio. E i biancocelesti di Igor Tudor? Prima timidi e impauriti, poi troppo nervosi.

Dunque, dopo due anni la Roma torna a vincere un derby: non accadeva dal 20 marzo 2022, quella volta finì 3-0 con doppietta di Abraham. DDR festeggia così il derby della Capitale numero 183: il suo primo da allenatore. Al contrario, invece, è amaro il debutto di Tudor in questa sfida. Seconda sconfitta di fila dopo quella di martedì in Coppa Italia contro la Juventus per il tecnico croato subentrato al dimissionario Maurizio Sarri. La Lazio, ancora una volta, paga i suoi limiti in fase offensiva. Purtroppo, prima della partita all’esterno dello stadio si sono verificati scontri tra ultras romanisti e laziali: tre persone (due uomini e una donna) sono state arrestate. Tra loro c’è anche il capo ultrà della Lazio, Claudio Corbolotti.

Il Milan continua a volare. Questo Milan di Stefano Pioli sa solo vincere: quinto successo di fila, settimo in totale considerando anche l’Europa League. Uno straordinario ruolino di marcia che conferma il grande momento di forma dei rossoneri. Lecce steso a San Siro dalle reti di Pulisic, Giroud e Leao. Salentini in 10 uomini dal 45′ per l’espulsione di Krstovic. Tra i migliori in campo del Diavolo: Chukwueze. E poi: l’ennesimo gol da applausi di “Capitan America” Pulisic, una giocata di Adli da metronomo vero, una traversa colpita da Theo Hernandez da trenta metri e la spensieratezza di un team che ha trovato la quadra dopo un periodo difficile.

Stadio Castellani: dopo 4 sconfitte senza gol segnali, l’Empoli ritrova la vittoria battendo 3-2 il Torino. Per la compagine di Davide Nicola tre punti pesanti in chiave lotta salvezza. Il Toro invece frena nella corsa all’Europa dopo aver conquistato 8 punti nelle ultime 4 gare. Partita ricca di emozioni con il 2-2 firmato Zapata e il 3-2 di Niang arrivati entrambi oltre il 90′. Curiosità: il Torino, cioè una delle migliori difese del campionato, in questa sfida ha preso tre gol dal peggior attacco della Serie A. Juric pregusta il riscatto già sabato prossimo nel derby con la Juventus.