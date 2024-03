VIDEOMESSAGGIO SHOCK/ Kensington Palace, la principessa Kate Middleton rivela: “Ho un cancro e sto facendo la chemioterapia”. La grave diagnosi è arrivata dopo l’intervento chirurgico all’addome fatto a gennaio

di SERGIO TRASATTI/ Notizia shock da Kensington Palace: Kate Middleton è in cura per un cancro. Lo ha annunciato in un videomessaggio la stessa principessa consorte dell’erede al trono William. Kate, infatti, è ancora sottoposta a un ciclo di chemioterapia cominciato a febbraio. La 42enne reale è stata ricoverata in ospedale il 16 gennaio per quello che fu definito “un importante intervento chirurgico addominale”. Al momento dell’operazione, però, i medici pensavano che la condizione non fosse cancerosa, poiché nessun test aveva confermato la presenza del tumore. I test postoperatori, invece. hanno ribaltato la diagnosi.

Il commovente videomessaggio di Kate Middleton. Nelle immagini si vede Kate seduta su una panchina a Windsor che esordisce ringraziando suo marito, il principe William, per il sostegno nella toccante clip. La principessa poi rivela di aver dato la notizia ai suoi figli: George, 10 anni, Charlotte, di 8, e Louis di 5, dicendo loro che sarebbe andato tutto bene. A seguire, le parole preoccupanti: “Il mio team medico mi ha consigliato di sottopormi a un ciclo di chemioterapia preventiva e ora sono nelle fasi iniziali di quel trattamento”.

Le altre parole di Kate Middleton. La principessa ha aggiunto: “Questo ovviamente è stato un enorme shock. William e io abbiamo fatto tutto il possibile per elaborare questa cosa in privato per il bene della nostra giovane famiglia. Come potete immaginare, ci è voluto del tempo. Ci è voluto del tempo per riprendersi da un intervento chirurgico importante e iniziare il mio trattamento. La cosa più importante è che ci è voluto del tempo per spiegare tutto a George, Charlotte e Louis in un modo che fosse appropriato per loro e per rassicurarli che starò bene. Come ho detto loro, sto bene e sto diventando più forte ogni giorno concentrandomi sulle cose che mi aiuteranno a guarire nella mia mente, nel mio corpo e nel mio spirito”.

Il pensiero di Kate per William. La Middleton rivolta ai proprio sudditi ha precisato: “Avere William al mio fianco è anche una grande fonte di conforto e rassicurazione. Così come lo è l’amore, il sostegno e la gentilezza che è stato dimostrato da tanti di voi. Significa così tanto per entrambi. Ora come famiglia abbiamo bisogno di tempo, spazio e privacy. Il mio lavoro mi ha sempre portato un profondo senso di gioia e non vedo l’ora di tornare quando potrò, ma per ora devo concentrarmi sul recupero completo. In questo momento penso anche a tutte quelle vite colpite dal cancro. Per tutti coloro che affrontano questa malattia, in qualunque forma, per favore, non perdete la fede o la speranza. Non siete soli”.

La nota di Buckingham Palace. Un portavoce del Palazzo reale rende noto: “Re Carlo III è molto orgoglioso di Catherine per il suo coraggio nel parlare come ha fatto e rimane in stretto contatto con la sua amata nuora. Sia il re che la regina continueranno a offrire il loro amore e il loro sostegno a tutta la famiglia in questo momento difficile”. Il Palazzo ha inoltre confermato che il principe William continuerà a conciliare il sostegno alla moglie e alla famiglia e il mantenimento dei suoi doveri ufficiali come ha fatto dall’inizio dell’anno.