VERSO I MONDIALI DI QATAR 2022/ Qualificazioni: è emergenza per l’Italia di Mancini in vista della decisiva sfida con la Svizzera. Lascia il ritiro di Coverciano anche Immobile, al suo posto il ct chiama il giovane attaccante del Sassuolo Gianluca Scamacca

di FABIO CAMILLACCI/ L’ItalMancini campione d’Europa è in piena emergenza in vista delle due gare decisive per la qualificazione diretta ai Mondiali di Qatar 2022. Dopo i romanisti Pellegrini e Zaniolo, anche il laziale Immobile è costretto a lasciare il ritiro di Coverciano. Problemi muscolari per l’attaccante di Torre Annunziata; sofferenza al soleo della gamba sinistra, una noia che affligge da tempo bomber Ciro. Al suo posto il commissario tecnico ha chiamato la 22enne punta del Sassuolo Gianluca Scamacca.

Gli altri problemi con cui è costretto a fare i conti Roberto Mancini. Infatti, per quanto riguarda il resto del gruppo, Nicolò Barella e Giorgio Chiellini non hanno svolto l’allenamento di martedi 9 novembre per proseguire le cure necessarie dopo i rispettivi infortuni. I due comunque restano a disposizione per valutarne l’eventuale disponibilità nei prossimi giorni.

Svizzera in casa e Irlanda del Nord in trasferta per la nostra Nazionale di calcio. Sarà determinante soprattutto Italia-Svizzera in programma venerdi 12 novembre alle ore 20.45 in uno stadio Olimpico di Roma già tutto esaurito. Il popolo azzurro è dunque pronto a trascinare i ragazzi del Mancio privi di pedine importanti per lo scacchiere del ct; ma anche gli elvetici dovranno fare a meno di alcuni titolari preziosi.

La situazione. Ricordiamo il regolamento: la prima del gruppo è qualificata, la seconda dovrà passare per gli spareggi, i play-off. E al momento la classifica recita: Italia e Svizzera 14 punti, Bulgaria 8, Irlanda del Nord 5, Lituania 3. Dopo lo 0-0 del 5 settembre scorso in terra elvetica, chi delle due vince è sicura del primo posto. In caso di pareggio invece diventeranno decisivi gli ultimi impegni: Irlanda del Nord-Italia a Belfast e Svizzera-Bulgaria.

Le altre soluzioni previste dalla regole. Nell’eventualità di un arrivo a pari punti, conterà la differenza reti. Al momento, gli azzurri hanno 11 gol fatti e uno solo al passivo, mentre per la Svizzera 9 reti all’attivo e 1 subito. Un bel +10 per l’Italia rispetto al +8 degli elvetici. In caso di ulteriore parità si guarderà la classifica fair-play (cartellini gialli e rossi collezionati; a oggi italiani e svizzeri sono pari in questa speciale classifica); “extrema ratio”, il sorteggio.