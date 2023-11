VERSO EURO 2024/ Qualificazioni ai prossimi Europei in Germania: il commissario tecnico azzurro Luciano Spalletti convoca 29 calciatori per le decisive sfide contro Macedonia e Ucraina. Prima chiamata in azzurro per Colpani e Cambiaso, torna Calabria

di FABIO CAMILLACCI/ Domenica 12 novembre andrà in archivio la 12° giornata di Serie A, poi sosta per gli impegni delle Nazionali. Nel frattempo, in chiave qualificazioni a Euro 2024, Luciano Spalletti ha annunciato la lista dei convocati per le decisive sfide contro Macedonia e Ucraina. Due le novità assolute: Andrea Colpani del Monza e Andrea Cambiaso della Juventus, entrambi al debutto nella Nazionale maggiore dopo gli stage fatti nei mesi scorsi.

Altre curiosità della lista di 29 giocatori. Spiccano anche: la pesante assenza di Ciro Immobile e il ritorno in azzurro di Davide Calabria, assente dal giugno 2022. Mentre, Buongiorno, Toloi e Jorginho ritrovano l’azzurro cinque mesi dopo le Finals di Nations League. Ricordiamo che l’Italia ospiterà la Macedonia del Nord venerdì 17 novembre allo stadio Olimpico di Roma, e il 20 novembre sfiderà l’Ucraina sul neutro di Leverkusen.

Il programma degli Azzurri. La nostra Nazionale si radunerà nella serata di domenica al Centro Tecnico Federale di Coverciano, dove resterà fino a giovedì, quando è previsto il trasferimento a Roma. Da lì, subito dopo la gara contro la Macedonia del Nord, ritorno a Firenze e domenica 19 partenza per Leverkusen, proprio alla vigilia della gara con l’Ucraina.

La situazione nel girone. Con l’Inghilterra già qualificata come prima, nel Gruppo C di qualificazione ai prossimi Europei che si disputeranno in Germania l’anno prossimo, resta in palio il secondo posto. Gli Azzurri sono padroni del proprio destino: vincendo con la Macedonia del Nord, contro l’Ucraina basterà un pareggio per staccare il pass in virtù di una situazione migliore negli scontri diretti. Insomma, con 4 punti l’Italia sarebbe sicura della qualificazione.

La lista dei convocati di Spalletti. Portieri: Gianluigi Donnarumma, Alex Meret, Ivan Provedel, Guglielmo Vicario.

Difensori: Francesco Acerbi, Alessandro Bastoni, Alessandro Buongiorno, Davide Calabria, Andrea Cambiaso, Matteo Darmian, Giovanni Di Lorenzo, Federico Dimarco, Federico Gatti, Rafael Toloi. Centrocampisti: Nicolò Barella, Giacomo Bonaventura, Andrea Colpani, Bryan Cristante, Davide Frattesi, Jorginho, Manuel Locatelli. Attaccanti: Domenico Berardi, Federico Chiesa, Stephan El Shaarawy, Moise Kean, Matteo Politano, Giacomo Raspadori, Gianluca Scamacca, Nicolò Zaniolo. Una cosa è certa: per gli Azzurri, vietato sbagliare.