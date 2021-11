Un convegno in chiesa per dire basta alla violenza contro le donne. Il caso Pamela Mastropietro al centro dell’incontro organizzato da Assotutela

di SERGIO TRASATTI/ All’indomani della “Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne”, è andato in scena un convegno unico nel suo genere: perchè si è svolto all’interno di una chiesa e più precisamente nella chiesa della Parrocchia di San Giuseppe Cafasso a Roma. Un convegno organizzato da Assotutela e in cui si è parlato di “violenza di genere”, ma, in modo particolare è stato ricordato l’orrore fatto da Innocent Oseghale, forse con l’aiuto di altri nigeriani, alla 18enne Pamela Mastropietro: stuprata, accoltellata e smembrata viva nel 2018 a Macerata (nella foto: Pamela Mastropietro e l’arresto di Innocent Oseghale).

Le parole del legale della famiglia Mastropietro. L’avvocato Marco Valerio Verni, nonchè zio di Pamela, sollecitato dal moderatore Fabio Camillacci (giornalista di Radio Cusano Campus e Cusano Italia TV), ha ammonito le istituzioni tutte, a vigilare con grande attenzione per evitare altri orrori come quello della povera Pamela Mastropietro dicendo: “Se uno si scaglia contro certe bestie per quello che hanno fatto, è ridicolo additarlo di razzismo solo perchè accusa extracomunitari e non italiani. Bisogna sapere che il fanatismo islamico ha scatenato e reso legali violenze e orrori contro le donne islamiche. Lo stesso hanno fatto alcuni cinesi. E questo vale per tutti quei popoli che hanno nella loro cultura certe cose tribali da Medioevo”.

Particolarmente forte anche l’intervento del magistrato Simonetta Matone. Il neoconsigliere comunale di Roma per la Lega di Salvini, ha lanciato il suo grido d’allarme con le seguenti parole: “Basta omertà, basta silenzio! Le violenze di genere vanno denunciate alle forze dell’ordine, vanno portate alla luce fin dal primo segnale di pericolo. Altrimenti, sarà sempre troppo tardi; è fondamentale prevenire per non ritrovarci sempre a piangere tante donne picchiate, violentate o uccise dagli uomini. Donne, quando vi lasciate e il vostro ex vi perseguita chiedendo un incontro chiarificatore, non vi presentate mai a questo incontro”.

Le conclusioni affidate al presidente dell’Associazione Assotutela. Michel Emi Maritato ha detto: “Questo è soltanto il primo di una serie di incontri che stiamo organizzando come Assotutela per sensibilizzare i cittadini romani su alcune problematiche sociali gravi. In questo caso la violenza contro le donne. I nostri incontri sono volti a svegliare le istituzioni che a volte non fanno ciò che dovrebbero fare; ovvero, non proteggono gli italiani. Per tutto questo ci tengo a ringraziare in modo particolare, Don Filippo, il parroco di San Giuseppe Cafasso e Roberto Prosperi colonna portante di Assotutela”.