Trapiantato il fegato da un donatore positivo al covid a un altro paziente positivo dopo la 3° dose di vaccino. L’intervento eseguito alle Molinette di Torino

Il fegato di un donatore positivo al Covid è stato trapiantato, per la prima volta, su un paziente positivo dopo la terza dose di vaccino. L’intervento è stato eseguito alle Molinette della Città della Salute di Torino (foto), nonostante il Centro Nazionale permettesse solo il trapianto da donatore positivo a ricevente triplo vaccinato negativo al virus.

A far decidere per l’intervento (come riferisce Rainews 24) sono state le condizioni del fegato del paziente. Un intervento riuscito. Il paziente ricevente, ancora positivo e curato con monoclonali, sta bene.

Una buona notizia e un successo per medici e infermieri da 2 anni in prima linea contro il Covid. Una notizia che sa anche di ottimismo per i malati fragili e in attesa di un trapianto.

“Lo sforzo multidisciplinare – commenta l’ospedale – ha dimostrando che il Covid non impedisce il trapianto di organi in sicurezza”.