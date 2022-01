TEMPI SUPPLEMENTARI/ Milan e Juventus non si fanno male e l’Inter sorride perchè si porta a +4 sui cugini rossoneri. Solo il Napoli, ora secondo con il Diavolo, tiene il passo della capolista. Poker della Roma a Empoli, il Cagliari frena la Fiorentina

di FABIO CAMILLACCI/ Milan-Juventus finisce 0-0 e l’Inter sorride. La capolista infatti ringrazia e si porta a +4 sui cugini rossoneri e sul Napoli che batte 4-1 la Salernitana. Tutto questo sempre con la partita di Bologna da recuperare per i nerazzurri primi in classifica. Il pareggio rallenta ancora il Milan ma anche la Juventus che non approfitta per rosicchiare punti all’Atalanta sempre salda al quarto posto: un punto di vantaggio sui bianconeri con una partita in meno.

Stadio San Siro, 23° giornata di Serie A: il Diavolo e la Vecchia Signora non si fa nno male, ma il pareggio non serve a nessuna delle due. Sfida combattuta ed equilibrata, ma veramente brutta, noiosa e avara di emozioni. Dopo la sosta per le Nazionali, il Milan è atteso da una sfida verità: il derby contro l’Inter. Nuova tegola per Pioli: Ibrahimovic fuori per infortunio dopo mezzora di gioco.

Napoli, poker nel derby campano contro la Salernitana. Insigne agguanta Maradona a quota 115 reti nella speciale classifica dei marcatori azzurri di tutti i tempi. Partenopei in vantaggio al 17’ con Juan Jesus; al 33’ il momentaneo pareggio di Bonazzoli. In pieno recupero di primo tempo il rigore trasformato da Mertens. Nel secondo tempo a segno anche Rrahmani e appunto Lorenzo “il Magnifico” su calcio di rigore. Un successo che consente al Napoli di agganciare il Milan al 2° posto e tenere il passo della capolista Inter.

La Roma invece prende due punti alla Juventus 5° in classifica. La squadra di Mourinho passeggia a Empoli e si gode il 6° posto in solitaria. Super Abraham: doppietta del britannico nel 4-2 del Castellani. Gara a senso unico nel primo tempo con i capitolini che chiudono in vantaggio per 4-0: i gol del neoacquisto Sergio Oliveira (secondo di fila in campionato) e di Zaniolo, completano il poker. Nella ripresa, Pinamonti e Bajrami mettono i brividi ai giallorossi che rivedono fantasmi del recente passato ma stavolta controllano e tornano a casa con tre punti.

La Fiorentina frena. Partita ricca di emozioni a Cagliari: Biraghi si fa parare da Radunovic il rigore del possibile 1-0. Poi è Joao Pedro a portare in vantaggio i sardi. Lo stesso attaccante però si fa parare da Terracciano il penalty del potenziale raddoppio. Nella circostanza espulso Odriozola. Nonostante l’inferiorità numerica, la Viola riesce a pareggiare con l’ex Sottil. Sul taccuino anche due legni colpiti dai padroni di casa che in pratica gettano al vento quella vittoria che gli avrebbe consentito di portarsi in zona salvezza, lasciando al Venezia il terzultimo posto. Gigliati a pari punti con la Lazio al 7° posto ma con una gara in meno.

Le altre partite della domenica calcistica. Vittoria salvezza per lo Spezia che si aggiudica 1-0 il derby ligure contro la Sampdoria. Decide un gol di Verde. Pessimo pertanto il ritorno di Marco Giampaolo sulla panchina dei blucerchiati che continuano ad affondare. A Torino invece granata sfortunatissimi contro il Sassuolo: dominano il match, segnano con Sanabria ma vengono raggiunti all’88’ dalla rete di Raspadori. E ora, il rush finale di calciomercato (si chiude il 31 gennaio alle 20) e lo stage della Nazionale di Mancini che deve cominciare a preparare i delicati e difficili play off per la qualificazione ai Mondiali di Qatar 2022.

La classifica di Serie A dopo 23 giornate

Inter* 53

Napoli 49

Milan 49

Atalanta* 43

Juventus 42

Roma 38

Lazio 36

Fiorentina* 36

Hellas Verona 32

Torino* 32

Empoli 29

Sassuolo 29

Bologna* 27

Spezia 25

Udinese* 24

Sampdoria 19

Venezia* 18

Cagliari 17

Genoa 13

Salernitana* 10 (-1)

*Una partita in meno

**Due partite in meno