SASSUOLO, SCHERZETTO ALL’INTER/ I neroverdi al Meazza ribaltano i nerazzurri con i gol di Bajrami e Berardi. Il Milan ringrazia: tris al Cagliari e aggancio in vetta ai cugini. Un poker scaccia i fantasmi in casa Napoli. L’Atalanta vince ancora e avanza, Lazio ok

di FABIO CAMILLACCI/ Mercoledi di campionato rivoluzionario. L’Inter capolista cade in casa contro il Sassuolo e in un colpo solo perde: punteggio pieno, imbattibilità e vetta della classifica in solitaria. I neroverdi emiliani passano al Meazza per 2-1 centrando una piccola impresa contro la squadra che ha spadroneggiato nelle prime 5 giornate di Serie A. Bajrami e Berardi ribaltano il vantaggio interista firmato Dumfries. Sesto turno fatale per la compagine di Simone Inzaghi a corto di attaccanti dopo il grave infortunio muscolare di Arnautovic. Senza l’austriaco, il tecnico nerazzurro per almeno un mese e mezzo potrà contare solo su Thuram, Lautaro e Sanchez.

Milan, aggancio ai cugini. I rossoneri passano per 3-1 in casa del Cagliari e tornano in testa con 15 punti come l’Inter. Mentre i sardi di Ranieri diventano il fanalino di coda del torneo. Infatti, all’Empoli, rigenerato dalla cura Andreazzoli, il primo gol in campionato frutta anche i primi punti: al Castellani, Salernitana piegata per 1-0. A volte, cambiare l’allenatore serve per dare la scossa giusta. Evidentemente, Paolo Zanetti aveva fatto il suo tempo in terra toscana. Ora rischiano il licenziamento anche Claudio Ranieri e Paulo Sousa.

Napoli, 4 calci alla crisi. In una sola serata i partenopei campioni d’Italia ritrovano tutto quello che avevano smarrito in questo stentato e complicato avvio di stagione. Osimhen e Kvara compresi, visto che il nigeriano e il georgiano tornano a segnare e a sorridere nel 4-1 a una Udinese non pervenuta al Maradona. E adesso in Friuli la panchina di Sottil scricchiola sempre di più. Colpo esterno dell’Atalanta, corsara a Verona contro l’Hellas; tre punti pesanti che lanciano la Dea in zona Champions.

Risorge anche la Lazio di Maurizio Sarri: Toro matato all’Olimpico. Senza entusiasmare i biancocelesti vincono per 2-0 contro il Torino grazie alle reti di Vecino e Zaccagni, entrambe nella ripresa. Una gran bella boccata d’ossigeno per Immobile e compagni dopo una gran brutta partenza fatta di 3 sconfitte, 1 pari e sola una vittoria nei primi 5 turni. Lo spezzatino infrasettimanale si completerà giovedi 28 settembre con Frosinone-Fiorentina e Monza-Bologna alle 18,30 e Genoa-Roma alle 20.45.