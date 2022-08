SORTEGGIO CHAMPIONS LEAGUE/ Girone da incubo per l’Inter: Bayern e Barcellona. Il Milan invece può sorridere. Juventus e Napoli: poteva andare peggio. Conference: la Fiorentina resiste e vola alla fase a gruppi

di FABIO CAMILLACCI/ A Istanbul, sede della finalissima 2022-2023, è andato in scena il sorteggio per la fase a gironi di Champions League. Complessivamente, va male soltanto all’Inter che trova un gruppo di ferro. Il Milan, invece, può sorridere. Juventus e Napoli: poteva andare meglio ma anche peggio. Cominciamo dalle note negative, ovvero dai nerazzurri di Simone Inzaghi. L’Inter dovrà vedersela con il Bayern Monaco, corazzata tedesca campione di Germania e con il Barcellona che è sulla buona strada per tornare grande. Quarta forza del girone C: gli abbordabili cechi del Viktoria Plzen. Lukaku e compagni pagano il fatto di essere inseriti in terza fascia. Il tecnico interista commenta: “La Champions League è una competizione di grande prestigio, incontreremo squadre molto forti e ben organizzate. Ma siamo l’Inter”.

Sorride la sponda rossonera del Naviglio. Lo scudetto è valso al Milan l’inserimento in prima fascia e di conseguenza il raggruppamento uscito dall’urna è decisamente alla portata dei campioni d’Italia: Chelsea, Salisburgo e Dinamo Zagabria. Stefano Pioli può ritenersi soddisfatto visto che passano agli ottavi di finale le prime due classificate. Il Diavolo può giocarsi il primo posto con il Chelsea di Tuchel campione d’Europa nel 2021. Austriaci e croati sono di gran lunga inferiori a rossoneri e londinesi.

Discorso per certi versi analogo per la Juventus di Massimiliano Allegri inserita nel gruppo H. I francesi del Paris Saint Germain di Messi fanno paura, ma i portoghesi del Benfica e gli israeliani del Maccabi Haifa sono squadre più che abbordabili per i bianconeri inseriti in seconda fascia. Infine, il Napoli. Considerato che la squadra di Luciano Spalletti era in terza fascia, possiamo dire che è andata bene ai partenopei finiti nel raggruppamento A con i campioni d’Olanda dell’Ajax, il Liverpool vicecampione d’Europa e gli scozzesi dei Rangers Glasgow.

Gli altri gironi. Gruppo B: Porto, Atletico Madrid, Bayer Leverkusen e Bruges. Gruppo D: Eintracht Francoforte, Tottenham, Sporting Lisbona e Marsiglia. Gruppo F: Real Madrid, Lipsia, Shakhtar e Celtic. Gruppo G: Manchester City, Siviglia, Borussia Dortmund e Copenhagen. Primo turno il 6 e 7 settembre, secondo il 13 e 14 settembre, terzo il 4 e 5 ottobre. E ancora: quarta giornata l’11 e il 12 ottobre, quinta giornata il 25 e 26 ottobre, sesta il primo e il due novembre. Sorteggio degli ottavi di finale il 7 novembre. Diciamo che sulla carta, Inter a parte, possiamo portare almeno tre squadre alla fase a eliminazione diretta.

Play-off di Uefa Conference League. In Olanda miracolo del portiere Terracciano al 97′ e la Fiorentina vola ai gironi di Conference League. In casa del Twente finisce 0-0 dopo il 2-1 viola nel match d’andata al Franchi. La squadra di Vincenzo Italiano sfiora un paio di volte il gol qualificazione ma nel finale rischia grosso: Igor espulso nel recupero per doppia ammonizione, poi la grande parata del 32enne estremo difensore gigliato. Dunque, nella bolgia del “Grolsch Veste” la Fiorentina tiene e passa. Venerdi 26 agosto il sorteggio per i gironi di Europa League con Roma e Lazio nell’urna e di Conference con il club fiorentino rappresentante dell’Italia.