ROMICS AUTUNNO 2024/ Dal 3 al 6 ottobre alla Fiera di Roma la XXXIII edizione del Festival Internazionale del Fumetto, Animazione, Cinema e Games

di FABIO CAMILLACCI/ La primavera e l’autunno non sono tali senza Romics: un appuntamento imperdibile ormai da anni e giunto alla sua XXXIII edizione. E così anche in questo 2024, dopo la kermesse andata in scena ad aprile, ecco puntualmente quella autunnale: dal 3 al 6 ottobre prossimi presso la Fiera di Roma. Romics: il Festival Internazionale del Fumetto, Animazione, Cinema e Games.

Sarà un’altra edizione ricca di novità. Ospiti nazionali e internazionali, le principali case editrici, le fumetterie, i collezionisti, i videogiochi, i gadget, gli incontri con gli autori e gli editori. E ancora: eventi speciali, anteprime, presentazioni, mostre e spettacoli che animeranno i 5 padiglioni durante i quattro giorni della manifestazione.

La particolarità del manifesto di questa XXXIII edizione. Un manifesto realizzato da Giuseppe Palumbo, Romics d’Oro dell’edizione, con un tributo a Eva Kant e Diabolik: due icone intramontabili del fumetto italiano. Previsti oltre 350 espositori pronti ad accogliere il sempre numeroso pubblico negli oltre 70.000 metri quadrati espositivi.

Special guest Cristina D’Avena. La voce che ha segnato l’infanzia di intere generazioni con le sue indimenticabili sigle di cartoni animati, sarà protagonista di un evento speciale sabato 5 ottobre alle 18. Appuntamento imperdibile al Padiglione numero 8 presso la Sala Grandi Eventi e Proiezioni. La D’Avena inviterà il pubblico a lasciarsi trasportare dalla magia delle sue canzoni: sigle di programmi televisivi storici.

I Romics d’Oro. Tre grandi artisti, in questa XXXIII, verranno insigniti del Romics d’Oro. Ovviamente, Giuseppe Palumbo, poliedrico disegnatore italiano e, come detto, autore del manifesto di questa edizione; il giapponese Hidetoshi Omori, direttore delle animazioni e character designer per oltre duecento importanti titoli tra animazioni e videogames; e Jim Cornish, straordinario storyboard artist che ha lavorato alle più celebri produzioni cinematografiche degli ultimi decenni.

Festeggiamenti per gli anniversari di: Pollon, “La storia infinita” e il tenero draghetto Grisù. Previsto inoltre un interessante sguardo al fenomeno webtoon, attraverso le voci di artisti italiani e internazionali. Musica grande protagonista con il Premio Musicomics dedicato agli artisti musicali che lavorano alle grandi produzioni audiovisive.

Le grandi mostre. L’esposizione dedicata al Premio Romics del Fumetto 2024, con tutti i vincitori del prestigioso Premio. Senza dimenticare l’area Romics Kids&Junior dedicata ai bambini e alle famiglie. Il Movie Village, invece, sarà dedicato a tutte le novità del grande e piccolo schermo e ai titoli attesi del mondo Games. Per il programma completo e tutte le informazioni necessarie, vi rimandiamo al sito www.romics.it.