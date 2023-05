Ragazza muore folgorata nella vasca da bagno mentre parla con un’amica al cellulare collegato in ricarica alla rete elettrica: E’ accaduto in Irpinia

Profonda commozione in Irpinia per la morte di una ragazza di 16 anni, Maria Antonietta Cutillo, folgorata nella vasca da bagno della sua abitazione mentre parlava con un’amica al cellulare, che pare fosse collegato alla linea elettrica per la ricarica.

È successo a Montefalcione, in provincia di Avellino.

A lanciare l’allarme è stata proprio l’amica con la quale la ragazza stava parlando. Purtroppo l’intervento dei sanitari del 118 non ha potuto che constatare il decesso della giovane, figlia di un noto commerciante del posto.

Si ipotizza – come si è detto – che il cellulare le sia scivolato di mano cadendo in acqua e innescando il corto circuito, oppure che la giovane abbia tentato di asciugare il telefono, sfuggitole di mano, ricorrendo al phon per tentare di asciugarlo.