Processo a Salvini per la vicenda della nave carica di migranti bloccata in Sicilia nel 2019: le testimonianze di Giuseppe Conte, Luigi Di Maio e Luciana Lamorgese

Nuova udienza oggi a Palermo del processo al vice presidente del Consiglio Matteo Salvini per il ruolo che ebbe nel 2019 (quando era ministro dell’Interno del primo governo Conte) nella vicenda della “Open Arms” (la nave della Ong spagnola con 147 migranti a bordo in attesa di approdare in un porto italiano) alla quale negò per 19 giorni l’approdo in Italia per cui fu imputato per sequestro di persona e rifiuto di atti d’ufficio.

Oggi hanno deposto come testimoni l’ex presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, l’ex vicepresidente Luigi Di Maio e l’ex titolare del ministero dell’Interno Luciana Lamorgese.

Prima dell’udienza, con un post su Facebook ,Salvini aveva scritto: “Oggi sono per l’ennesima volta a Palermo, nell’Aula bunker dell’Ucciardone, famosa per i maxiprocessi contro i mafiosi, per il processo Open Arms. Rischio fino a 15 anni di carcere per aver difeso l’Italia e i suoi confini, salvando vite e facendo rispettare la legge”.