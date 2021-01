Per l’affare Lega-Film commission Lombardia il commercialista Sostegni patteggia una condanna a 4 anni e 10 mesi

Asia Argento, tra le più note attiviste del movimento #MeToo contro le molestie sessuali, si sarebbe recentemente accordata per risarcire un giovane attore che la denunciò per averlo aggredito sessualmente quando lui aveva 17 anni. Lo riporta il New York Times. L’attrice, 42 anni, avrebbe pagato 380mila euro per fermare l’azione […]