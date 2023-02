Papa Francesco sull’aereo di ritorno dal Sud Sudan parla di Ratzinger: “La sua morte è stata strumentalizzata. Sono storie cinesi”

Papa Francesco durante la conferenza stampa sull’aereo al ritorno dal Sud Sudan ha incontrato i giornalisti insieme all’arcivescovo di Canterbury, Justin Welby, e al Moderatore della Chiesa di Scozia, Iain Greenshields, ha risposto anche alle domande dei giornalisti sui veleni circolati in Vaticano dopo la morte del Papa emerito Benedetto XVI e lo ha detto con la sua consueta franchezza: “Coloro che lo attaccano strumentalizzano Benedetto e quindi sono senza etica, gente di partito, non di Chiesa. Io lascio perdere, queste cose cadranno da sole, alcune non cadranno e si andrà avanti, come nella storia della Chiesa succede”. Alcune storie che si dicono, che Benedetto era amareggiato per questo o quell’altro, sono storie cinesi“, ha ribadito traducendo in italiano un modo di dire della lingua spagnola riferito a cose inventate.