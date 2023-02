Oggi a Roma il Safer Internet Day (SID), giornata per la sicurezza in rete

Si svolge oggi martedì 7 febbraio, dalle 9.30 alle 13, a Roma (Officine Farneto Via Dei Monti della Farnesina, 77) il Safer Internet Day (SID), la giornata internazionale per la sicurezza in Rete, istituita e promossa dalla Commissione Europea, e dal Ministero della Pubblica Istruzione. L’evento, in forma ibrida, vedrà la partecipazione di studenti e studentesse provenienti da tutt’Italia, di esperti del Safer Internet Centre, e del Ministro dell’Istruzione Giuseppe Valditara.

Con l’occasione, la presidente Corecom Lombardia, Marianna Sala (fot0), illustrerà i dati della ricerca “I giovani e l’utilizzo delle tecnologie”, al fine di dare un supporto a scuole e istituzioni nella definizione di strategie di intervento per massimizzare gli effetti positivi del digitale per le nuove generazioni.

MARATONA SOCIAL DEL CORECOM LOMBARDIA PER LA GIORNATA DELLA SICUREZZA SU INTERNET

Non solo. In occasione del Safer Internet Day, il Corecom Lombardia sarà presente con una speciale Maratona social, che punterà a sensibilizzare sulla responsabilità di ciascuno per rendere Internet uno strumento positivo per tutti. Introdotta dalla presidente Marianna Sala, interverranno il commissario AGCOM, Massimiliano Capitanio e il Commissario alla Privacy, Guido Scorza, e illustri rappresentanti del mondo dell’informazione, dell’accademia e del terzo settore.

Tra gli argomenti che saranno approfonditi: comunicazione dei servizi digitali, uso consapevole dei social, privacy, lotta alla disinformazione, big data, transizione digitale, etica dell’informazione e molto altro.

Per seguire l’evento: Diretta canale Facebook: https://www.facebook.com/CorecomLombardia/?locale=it_IT