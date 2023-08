“O NEY” D’ARABIA/ Il fattore arabo fa la differenza in questo calciomercato estivo. Dopo Messi, Ronaldo, Benzema e tanti altri, la Saudi Pro League si prende anche Neymar. Un affare da cifre astronomiche: 100 milioni al Paris Saint Germain e 320 in due anni all’attaccante brasiliano

di FABIO CAMILLACCI/ E’ un calciomercato estivo molto strano. In Italia i club più importanti possono muoversi in entrata solo quando riescono a fare manovre in uscita, nel resto d’Europa invece la situazione è molto diversa; soprattutto in Premier League dove le società sono ricchissime grazie agli introiti dei diritti televisivi. E poi quest’anno è entrato a gamba tesa su tutti il calcio arabo che non si accontenta più solo delle “vecchie glorie”. La potenza economica di alcuni club della Saudi Pro League è straripante e gli sceicchi si stanno prendendo il meglio senza badare a spese grazie ai petrodollari.

Dopo Messi, Benzema, Cristiano Ronaldo e tanti altri, sbarca in Arabia Saudita anche Neymar. La notizia che era nell’aria da tempo adesso è anche ufficiale: l’attaccante brasiliano lascia il Paris Saint Germain per l’Al Hilal, la stessa squadra dell’ex Lazio Milinkovic-Savic e dell’ex Napoli Kalidou Koulibaly. Contratto più che faraonico per lui: si parla di un biennale da 160 milioni a stagione. Un’esagerazione tipica degli emiri. Neymar lascia il PSG dopo sei anni, 118 gol e 77 assist in 173 presenze tra tutte le competizioni.

Il ringraziamento dei parigini e le prime parole di Neymar da “principe d’Arabi a”. Il Paris Saint Germain, infatti, nel salutare “O Ney” scrive: “In sei stagioni l’attaccante brasiliano ha scritto la storia del club: a lui va il nostro grazie”. Mentre Neymar sui social dice: “Sono qui in Arabia Saudita, e sono un ‘Hilali’”. Secondo i media del Brasile, Neymar potrebbe essere presentato dal suo nuovo club venerdi o sabato per poi scendere in campo qualche minuto nella partita di campionato che l’Al Hilal giocherà nel week-end in casa contro l’Al Fayha.

Le cifre astronomiche. I 320 milioni di euro che Neymar percepirà in due anni comprendono bonus alla firma, ingaggio e impegni vari di natura commerciale e come testimonial dell’Arabia Saudita. L’Al Hilal, però, nel confermare la conclusione positiva della trattativa, non ha reso noto quanto verserà nelle casse del PSG. Ricordiamo che nei giorni scorsi la società campione di Francia aveva chiesto agli arabi 100 milioni di euro. Rumors che trovano conferma sull’asse Parigi-Riad (nella foto: Neymar con la maglia dell’Al Hilal).