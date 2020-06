NUOVI CASI DI CORONAVIRUS IN CINA: 11 complessi residenziali nel sud di Pechino in lockdown, 9 scuole chiuse. In Italia risalgono i nuovi contagi

Nuovi casi di coronavirus hanno fatto scattare oggi il lockdown in diversi quartieri di Pechino. Undici complessi residenziali nel sud della capitale della Cina sono stati isolati a causa di un focolaio di Covid-19 collegato al mercato della carne di Xinfadi, secondo quanto riferito da funzionari locali. Nove tra scuole e asili nelle vicinanze sono stati chiusi.

AGGIORNAMENTO DATI IN ITALIA (12 giugno) -Sale ancora il dato giornaliero dei contagi da coronavirus in Italia, con un incremento di 393 nuovi casi rispetto a ieri, quando si era registrata una crescita di 379. Il dato della Protezione civile comprende attualmente positivi, vittime e guariti. In Lombardia i nuovi contagiati sono 272 in più, pari al 69,2% per cento dell’aumento odierno in Italia. Il numero dei casi totali è arrivato a 236.305. C’è un ricalcolo della Campania che ha sottratto dal totale 229 contagiati.

In “quasi tutta la penisola – evidenzia il monitoraggio del ministero della Salute e Istituto Superiore di Sanità, che riporta i dati dall’1 al 7 giugno – sono stati diagnosticati nuovi casi di infezione nella settimana di monitoraggio” e ciò evidenzia come l’epidemia in Italia di Covid-19 non è ancora conclusa”. Molti dei casi notificati in questa settimana “verosimilmente hanno contratto l’infezione 2-3 settimane prima, ovvero tra la prima e la seconda fase di riapertura (tra l’11 e il 25 maggio). Complessivamente il quadro generale dell’impatto dell’infezione da Sarscov2 in Italia rimane a bassa criticità”.

ULTIMI DATI DAL MONDO – Ha superato quota 425mila (425.330) il numero di decessi legati al coronavirus in tutto il mondo, secondo i dati dell’università americana Johns Hopkins. I casi totali di contagio sono quasi 7 milioni e 630mila. Il paese più colpito al mondo restano gli Stati Uniti, con circa 115mila morti e oltre 2 milioni di casi.

I morti per coronavirus negli Stati Uniti nelle ultime 24 ore sono stati 839. E’ quanto emerge dai dati della Johns Hopkins University, che parla di 2,04 milioni di casi complessivi e 114.643 decessi totali.

Non mostra cedimenti la pandemia da coronavirus in America Latina, dato che nelle ultime 24 ore i contagi sono aumentati di altri 49.019 casi raggiungendo quota 1.556.169, mentre il totale generale dei morti è arrivato a 75.661 (+2.115). E’ quanto emerge oggi da una elaborazione statistica realizzata dall’ANSA sulla base dei dati di 34 nazioni e territori latinoamericani. Gli occhi degli analisti continuano ad essere puntati sul Brasile, il paese ampiamente più colpito della regione. I suoi contagi sono ora 828.810 (+25.982) e i morti 41.828 (+909), con cui si posiziona come secondo al mondo in assoluto dietro agli Stati Uniti. Seguono Perù (220.749 e 6.308), Cile (160.846 e 2.870), Messico (133.974 e 15.944), Ecuador (45.778 e 3.828), Colombia (46.858 e 1.545) e Argentina (27.373 e 772).

Sono 6.472 i nuovi casi confermati di Covid-19 in Pakistan nelle ultime 24 ore, un dato che porta il totale dei contagi a 132.405. Lo ha reso noto il ministero della Salute. Il bilancio delle vittime nel paese è aumentato di 88 (19 in meno rispetto a ieri) a quota 2.551. E’ il secondo giorno consecutivo in cui si registrano oltre 6.000 nuovi contagi. Il Punjab orientale e il Sindh meridionale sono le province maggiormente colpite con 50.087 e 49.256 casi rispettivamente, il 75% del totale dei casi nel paese. Il numero di persone guarite dal coronavirus è salito a 50.056 (37,8%), con 9.809 persone che si sono riprese dalla malattia nelle ultime 24 ore. Il Pakistan ha annunciato venerdì un bilancio di 7294,9 miliardi di rupie per il prossimo anno fiscale. 20 miliardi di rupie sono stati assegnati per migliorare la capacità delle strutture sanitarie e la produzione di attrezzature mediche.