Nunzia De Girolamo infettata dal covid: «Ho incontrato a cena a Benevento una persona positiva. Ho dolori, tosse e mal di testa»

Consueto punto giornaliero sull’andamento del coronavirus in Italia con i dati della Protezione civile. Rispetto a lunedi 29 giugno, nelle ultime 24 ore si registrati 142 nuovi contagi, 62 dei quali in Lombardia. Mentre le vittime sono 23, di cui 4 in Lombardia. Inoltre, sono guariti altri 1.052 pazienti. In […]