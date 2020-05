CALCIO E CORONAVIRUS/ La ripresa della Serie A si allontana: il Comitato tecnico scientifico solleva alla Figc il problema tamponi e quello relativo ai nuovi casi. Intanto, spuntano 6 positivi al Covid-19 nella Fiorentina e 4 nella Sampdoria

di FABIO CAMILLACCI/ Proprio nel giorno dell’incontro tra Figc e comitato tecnico scientifico sul protocollo sanitario da seguire per un’eventuale ripartenza della Serie A, spuntano altri positivi al coronavirus in alcuni club. Ieri un caso nel Torino, oggi ben 6 nella Fiorentina e 4 nella Sampdoria. Intanto, il Cts alla Federcalcio ha sollevato i seguenti dubbi: mancanza di disponibilità di tamponi in alcune zone d’Italia (soprattutto in Lombardia) e quali modalità adottare per affrontare il caso di una “positività in corsa” con conseguente obbligo di quarantena? La riunione è durata un’ora e mezza e ancora una volta è finita con un nulla di fatto, anche se la ripresa della stagione calcistica continua ad allontanarsi alla luce dei recenti contagiati.

Le prossime tappe. Adesso gli scienziati dovranno valutare tutte le cose illustrate dalla Figc e scrivere una relazione al ministro della salute Roberto Speranza, come vuole la prassi dell’attività dello stesso Comitato. Successivamente, il ministro della Salute si confronterà con il presidente del Consiglio Giuseppe Conte e con il ministro dello sport Vincenzo Spadafora. Però bisogna precisare una cosa: per ora siamo ancora alla fase degli allenamenti. Lo stesso protocollo preparato dalla commissione medica della Figc infatti non arriva fino alla fase della ripresa delle partite. L’altro tema, che non investe la sfera sanitaria e quindi l’attività del Comitato, è quello della copertura assicurativa, visto che la positività per Covid-19 è considerata dall’Inail un vero e proprio infortunio sul lavoro.

I nuovi casi nella Viola. Dopo le positività di Cutrone, Pezzella e Vlahovic, ormai guariti da tempo, mercoledi 6 maggio è stato dedicato agli esami. Oggi sono arrivati i risultati in vista della ripresa facoltativa di domani al centro sportivo. Risultati dei tamponi non certo buoni per la Fiorentina e comunicati con una nota ufficiale dal club: “A seguito dei controlli di laboratorio effettuati nel pomeriggio di ieri, ACF Fiorentina comunica che sono stati identificati 3 atleti e 3 dello staff tecnico-sanitario positivi al Covid-19. La Società ha provveduto come da protocollo a proseguire l’isolamento delle persone coinvolte”.

Sui nomi massimo riserbo. Ovviamente per ragioni di privacy non si sa chi siano nè i calciatori, nè i membri dello staff tecnico-sanitario risultati positivi in casa gigliata. Il programma di domani al momento prevede delle visite propedeutiche al fine di capire l’eventuale programma degli allenamenti individuali di coloro che invece sono risultati negativi ai test. Aspetto importante: tutti coloro che sono stati trovati positivi stanno bene e sono asintomatici.

Stessa situazione in casa Samp. Nel giorno in cui anche il centro sportivo di Bogliasco ha riaperto agli allenamenti individuali, la società blucerchiata è costretta ad aggiornare il suo bollettino e informa quanto segue: “Quattro giocatori testati nelle ultime ore sono risultati positivi al Covid-19: tre sono nuove positività, in un caso si tratta invece di un ritorno di positività”. Ricordiamo che già a marzo cinque calciatori doriani erano stati colpiti dal Covid-19: Gabbiadini, Colley, Ekdal, La Gumina e Thorsby. Oltre al medico sociale Amedeo Baldari. La Sampdoria aveva comunicato l’avvenuta guarigione di tutti quanti lo scorso 23 aprile. Adesso purtroppo la situazione è cambiata e tutto questo ovviamente non favorisce una riprea del campionato.