CORONAVIRUS TRA NUMERI E PROVVEDIMENTI/ in Italia 142 nuovi contagi e 23 vittime. La Camera approva il decreto sui test sierologici, mentre a Mondragone resta la zona rossa

Consueto punto giornaliero sull’andamento del coronavirus in Italia con i dati della Protezione civile. Rispetto a lunedi 29 giugno, nelle ultime 24 ore si registrati 142 nuovi contagi, 62 dei quali in Lombardia. Mentre le vittime sono 23, di cui 4 in Lombardia. Inoltre, sono guariti altri 1.052 pazienti. In aumento i tamponi effettuati: 48.273 in un giorno. Intanto la Camera ha approvato il decreto che autorizza uno screening di massa attraverso test sierologici per scoprire quanti hanno contratto il virus pur risultando asintomatici.

Altri numeri. Sono trenta le persone in meno ricoverate negli ospedali: 1.090 in tutto, mentre le terapie intensive scendono di 3 unità (93 in totale). Le persone in isolamento domiciliare sono 14.380. Sette le regioni senza nuovi casi di Covid-19: Marche, Trentino Alto Adige, Puglia, Friuli Venezia Giulia, Abruzzo, Basilicata e Molise.

Prorogata la zona rossa a Mondragone. La zona rossa per l’area “Palazzi ex Cirio” a Mondragone in provincia di Caserta è stata prorogata. L’Unità di Crisi regionale rende noto: “Alla scadenza della precedente ordinanza, tutte le misure di prevenzione e contenimento di possibile contagio nell’area delimitata degli ex palazzi Cirio di Mondragone saranno prorogate ulteriormente fino al 7 luglio prossimo”.