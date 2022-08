MAX L’OLANDESE VOLANTE/ La Formula 1 riparte dal Belgio: a Spa, straordinario trionfo di Verstappen partito dalla 14° posizione in griglia. Perez completa la doppietta Red Bull. La Ferrari si consola con il terzo posto di Sainz

di FABIO CAMILLACCI/ Dopo la pausa estiva, la Formula 1 riparte sempre nel segno di uno scatenato Max Verstappen e della Red Bull. A Spa per il Gran Premio del Belgio, doppietta Red Bull: vince Verstappen davanti a Perez. Magra consolazione per la Ferrari, il terzo posto di Carlos Sainz. Vittoria da applausi per il campione del mondo in carica. Un successo arrivato al termine di una straordinaria rimonta: dal 14° al primo posto. Eccezionale.

La 14° tappa del Mondiale di Formula 1. Verstappen con questa vittoria è sempre più leader della classifica piloti: 284 punti contro i 191 di Leclerc. Rispetto all’olandese, invece, la rimonta di Charles Leclerc, partito quindicesimo proprio alle spalle di Max, si conclude con il sesto posto a causa di una penalità. Il ferrarista chiude pertanto alle spalle della Mercedes di Russell e dell’Alpine di Alonso. Completano la top 10: Ocon, Vettel, Gasly e un sorprendente Albon.

Il resto del podio. Sergio Perez chiude secondo davanti a un Carlos Sainz partito benissimo e poi costretto a lasciare strada alla Red Bull. Il messicano è anche fortunato dopo una partenza da dimenticare, superato da Alonso e Lewis Hamilton che poi si ostacolano con il britannico costretto al ritiro dopo il contatto con lo spagnolo.

Lo straordinario trionfo di Verstappen. Un successo mai in discussione, con una rimonta da urlo e il primo gradino del podio conquistato da vero e proprio schiacciasassi. Partito 14° a causa della penalità comminatagli per il cambio della power unit, Verstappen non solo è riuscito a rimontare in poco meno di 12 giri (con Safety Car annessa al secondo giro a causa del contatto Latifi-Bottas), ma ha anche staccato di oltre 17 secondi Perez e di 26 la Ferrari di Carlos Sainz. Insomma, una corsa letteralmente dominata dall’olandese.

La gara del monegasco. Charles Leclerc, partito dal 15° posto per il cambio power unit, vede la sua rimonta chiudersi con il quinto posto e successivamente retrocesso in sesta posizione a causa dell’eccesso di velocità in pit lane all’ultima tornata: all’ultimo giro, infatti, ha deciso di rientrare ai box per tentare di prendere il punto del giro veloce che però non solo non ha ottenuto, ma gli ha causato anche la penalità di cinque secondi che lo ha fatto scendere alle spalle dell’Alpine di Alonso. Si torna in pista domenica prossima per il GP d’Olanda.