HAMILTON IN FERRARI DAL 2025/ Dopo il clamoroso annuncio, arriva la replica del boss della Mercedes Toto Wolff: “Nessun rancore, gli auguro il meglio ma sono rimasto sorpreso dai tempi”

di FABIO CAMILLACCI/ Dopo il clamoroso annuncio del passaggio di Lewis Hamilton alla Ferrari a partire dal 2025, arriva l’attesa risposta di Toto Wolff direttore esecutivo della Mercedes: “Avevamo firmato con Lewis un contratto dalla durata più breve: la notizia non è stata una sorpresa, il tempismo sì. Io e Lewis ci siamo incontrati per un caffè a casa mia a Oxford, lui mi ha detto che aveva deciso di correre per la Ferrari nel 2025 e siamo stati a parlarne per un’ora: sentiva di aver bisogno di un cambiamento. Lo posso capire. Il nostro percorso professionale giunge al termine, ma non finisce la nostra relazione personale. Ho trovato un amico, lui ha dovuto affrontare una situazione molto difficile nel prendere una decisione, lo rispetto per questo e non porto rancore: eravamo consapevoli che potesse accadere con il contratto che avevamo, ma come amico mi piacerebbe che vincesse l’ottavo titolo. Speriamo di poterlo ottenere nel 2024. Guardando al futuro, ovviamente, preferirei che vincessimo noi”.

Il futuro della Mercedes. A tal proposito, Wolff ha aggiunto: “Devo pensare alla macchina e alla stagione 2024: vogliamo ottenere il massimo. Sfidare la Red Bull di Verstappen? Dobbiamo essere realistici: le probabilità sono contro di noi, ma faremo del nostro meglio. Quando parli di dare il massimo, quello è Lewis su una Mercedes, ma daremo il massimo anche negli anni futuri, solo con un pilota diverso. Tutto ciò che stiamo facendo lo abbiamo fatto con consap evolezza: conoscevamo gli aspetti positivi e negativi del contratto di Lewis e li abbiamo soppesati. Nulla cambierà nel 2024 nella gestione dei piloti: farò in modo che si rispettino, mentre sullo sviluppo valuteremo più avanti nella stagione. Non è però una cosa che mi disturba: abbiamo ingegneri che vanno in altre squadre e non ho dubbi sull’integrità di Lewis in termini di condivisione delle informazioni. Vogliamo assicurarci che questa sia una stagione di successo per i piloti e per la Mercedes e tutti noi daremo il massimo per questo obiettivo”.

Un pensiero sul potenziale erede di Hamilton. Su George Russell Toto Wolff invece ha detto: “George, fa parte di questa nuova generazione con Lando Norris: non potrei desiderare un team leader migliore quando Lewis se ne andrà. Russell è un ragazzo veloce e talentuoso, dobbiamo solo fare la scelta giusta per il secondo pilota, ma non è una cosa che voglio affrettare: ora non ho pensato se sia meglio un rookie o un pilota di esperienza. Le cose possono cambiare”.

La chiusura è su Fred Vasseur, il team principal della Ferrari. Il direttore esecutivo della Mercedes è stato chiaro: “Ho un grande rispetto per lui, come direttore delle corse e come amico di lunga data. Quando ha assunto l’incarico alla Ferrari era chiaro che doveva fare il meglio per loro e cogliere ogni opportunità per farcela. Ci parliamo spesso ed è un po’ come il rugby: ci prendiamo a pugni sul naso, ma riusciamo a uscire dal campo e ad avere un rapporto rispettoso. Non ho dubbi che Fred riuscirà ad avere un ottimo rapporto con Lewis come suo capo”. Parole di Wolff.