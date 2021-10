FORMULA 1, GP DI TURCHIA/ A Istanbul trionfa Bottas davanti a Verstappen che sorpassa nuovamente Hamilton e torna leader del Mondiale. Amarezza per il ferrarista Leclerc: il monegasco dopo aver assaporato il successo chiude ai piedi del podio

di MARCO VALERIO/ Il finlandese Bottas trionfa a Istanbul nel Gran Premio di Turchia. Al successo peraltro, il pilota Mercedes aggiunge pole e giro veloce. Piazza d’onore per l’olandese della Red Bull Max Verstappen che torna così in testa al Mondiale piloti visto che Lewis Hamilton non va oltre il quinto posto. Terza posizione per il messicano Sergio Perez con l’altra Red Bull.

Ai piedi del podio il ferrarista Leclerc, ribaltone in testa al Mondiale piloti. A un certo punto il monegasco è stato anche al comando della gara per alcuni giri, prima di essere risucchiato dalle altre monoposto. Straordinario ottavo posto per Sainz con l’altra Ferrari dopo che per il cambio motore, lo spagnolo era stato costretto a partire dall’ultima fila. Nuovo sorpasso in classifica piloti: ora Verstappen è al comando con 262,5 punti rispetto ai 256,5 di Hamilton.

Gara da applausi comunque per Leclerc frenato dagli pneumatici. A quindici giri dal termine e senza sosta guidava la sua SF21 con forti limiti derivanti dalla gomma usurata, ma abile a conquistare la leadership sul circuito ai danni di Bottas e Verstappen. Alla lunga, però, la sosta per il cambio intermedie è stata forzata, il treno gomme era ormai più che usurato e pur di non raccogliere un pesante “zero punti” è stata la scelta giusta.

Gli altri piazzamenti. Gasly su AlphaTauri è 6° davanti a Norris su McLaren. Mentre Ricciardo con l’altra McLaren non va oltre la 13° posizione. A punti anche Stroll (Aston Martin) e Ocon (Alpine). Gara difficile invece per le Alfa Romeo di Giovinazzi e Raikkonen che chiudono, rispettivamente, all’undicesima e dodicesima posizione. Si tornerà in pista il 24 ottobre con il Gran Premio degli Stati Uniti.