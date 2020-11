LEWIS CAMPIONE ANCHE NELLA VITA/ Significativo riconoscimento per Hamilton: è il nero più influente del Regno Unito. Dopo aver eguagliato Schumacher vincendo il suo settimo Mondiale, il pilota Mercedes è stato premiato per la battaglia civile contro razzismo e discriminazioni

di FABIO CAMILLACCI/ Un altro bel riconoscimento per il “cannibale” della Formula 1. Per Lewis Hamilton, infatti, l’anno del settimo titolo mondiale è anche l’anno delle battaglie civili contro razzismo e discriminazioni di ogni genere. E per questo motivo, il pilota della Mercedes che domenica ha eguagliato il mito Michael Schumacher nel numero dei campionati del mondo vinti, è anche il simbolo planetario della lotta per i diritti umani. Non a caso è stato eletto il nero più influente del Regno Unito. Lewis in vetta alla particolare classifica stilata da Powerlist 2021, che celebra i personaggi britannici dalle origini africane, afro-caraibiche o afro-americane più significativi. Lewis, l’eroe di quelle che una volta erano le “frecce d’argento” e che ora, anche per merito suo, sono le “frecce nere”.

Un gruppo di giudici indipendenti ha premiato Hamilton. Il campione di F1 quest’anno si è schierato a fianco del movimento internazionale di protesta “Black Lives Matter” dopo la morte di George Floyd, ucciso dai poliziotti statunitensi durante un arresto a Minneapolis. Lo scorso mese di giugno il pilota inglese invitò i suoi colleghi del “Circus” a inginocchiarsi prima dei Gran Premi (foto). Successivamente, lanciò “The Hamilton Commission”, per aiutare altri piloti con il suo stesso colore della pelle a farsi largo negli sport automobilistici. Senza dimenticare che, come detto, Hamilton fu determinante nello spingere la Mercedes a cambiare il colore della livrea delle monoposto di Stoccarda dall’argento al nero.

La soddisfazione di Hamilton e il resto della classifica. Ricevuto il bel premio, Lewis ha commentato: “Sono molto orgoglioso per questo riconoscimento. Mi piace pensare che sono solo un ingranaggio in una catena di molte persone che stanno spingendo per il cambiamento”. Alle spalle del pilota Mercedes, si sono classificati: il professor Kevin Fenton, medico in prima linea nella lotta contro il Covid-19 negli ospedali londinesi, e il rapper Stormzy, il quale ha promesso che donerà 10 milioni di sterline, nei prossimi 10 anni, alle associazioni di beneficenza che combattono le disuguaglianze razziali. Ricordiamo che lo scorso settembre era stata la rivista Time a inserire Hamilton tra le 100 persone più influenti dell’anno.