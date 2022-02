LA NUOVA ROSSA DI MARANELLO/ La Ferrari 2022 si chiama F1-75 per un importante 75° anniversario: la conosceremo il 17 febbraio. Intanto, la Formula 1 cambia altre regole per migliorare lo spettacolo di qualifiche e gara

di FABIO CAMILLACCI/ In attesa di conoscere la nuova Ferrari che verrà svelata il 17 febbraio prossimo, si apprende che si chiamerà F1-75. L’annuncio è arrivato dalla stessa scuderia di Maranello con un comunicato sul proprio sito nel quale ha spiegato il motivo della scelta: “Quest’anno, in cui celebriamo il 75° anniversario della prima uscita di una vettura Ferrari dai cancelli della nostra fabbrica, abbiamo deciso di onorare quello spirito chiamando la nostra vettura 2022 F1-75”. Nel frattempo, arriva la notizia di nuovi cambiamenti in Formula 1.

Obiettivo: rendere qualifiche e gara ancora più spettacolari. In sostanza, da quest’anno nel “Circus” verrà abolita la regola che prevede di usare, alla partenza di ogni gara, lo stesso treno-gomme utilizzato il sabato per la Q2. Nell’ultima riunione dello Strategy Advisory Committee si è optato in sintesi per la cancellazione della norma introdotta nel 2014. La nuova regola entrerà in vigore a partire dal 20 marzo prossimo con la prima tappa in Bahrain del Mondiale 2022.

I motivi della scelta. Otto Mondiali sono bastati per cambiare una regola introdotta con l’obiettivo di “aiutare” i piloti arrivati dall’11° posto in giù nel corso delle qualifiche. Fino a oggi, infatti, chi non era entrato nella top 10 poteva montare una mescola libera per il via della corsa, mentre i piloti dal primo al decimo posto erano obbligati in gara a partire con le stesse gomme con le quali avevano ottenuto la migliore prestazione per entrare in Q3.

Le anomalie. L’effetto infatti finiva per essere troppo penalizzante per i piloti entrati in Q3 intorno alla decima posizione, rispetto ad esempio a chi partiva 11° o 12°, costretto a montare gomme usate rischiando di vanificare lo sforzo fatto per centrare una posizione migliore in griglia. Da qui appunto la scelta della Formula 1 per provare ad avere gare più spettacolari e con sempre più strategie differenti. E nello stesso tempo, salvaguardare i meriti di chi aveva ottenuto posizioni migliori in qualifica, abolizione di ogni obbligo di mescola al via del Gran Premio. Vedremo se la novità darà i suoi frutti.