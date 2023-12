L’Alitalia ha annunciato la procedura di licenziamento per 2668 dipendenti in cassa integrazione a zero ore. La reazione e la proposta dei sindacati

L’Alitalia ha annunciato l’avvio della procedura di licenziamento di 2.668 dipendenti in cassa integrazione a zero ore per riduzione del personale. L’azienda aeronautica sostiene di non aver più la possibilità al reimpiego dei lavoratori attualmente sospesi in cassa integrazione”.

La prima reazione a questa comunicazione è arrivata dalla Uil trasporti per bocca del segretario generale Claudio Tarlazzi, e del segretario nazionale della Uil Trasporti, Ivan Viglietti, i quali hanno chiesto che il Governo intervenga subito.