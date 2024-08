LA SUPER CHAMPIONS E’ SERVITA/ Sorteggiato il calendario per la nuova versione della Coppa Campioni. Scopriamo le avversarie delle 5 squadre italiane in lizza: Inter, Milan, Juventus, Atalanta e Bologna

di FABIO CAMILLACCI/ Ecco la Super Champions. Non è più come una volta, tutto nuovo: non ci sono più gli 8 gironi da 4 squadre, quindi non si può più parlare di gruppi di ferro o di raggruppamenti abbordabili. Per le 5 italiane in lizza, come per le altre concorrenti, c’è un calendario (le cui date verranno rese note sabato 31 agosto) che ha stabilito otto rivali per tutti i club: 4 da affrontare in casa e 4 in trasferta. Insomma, una mega-Champions a girone unico che promuoverà le prime 8 direttamente agli ottavi di finale, mentre le classificate dal 9° al 24° posto disputeranno gli spareggi per raggiungere le 8 elette. Per Inter, Milan, Atalanta, Juventus e Bologna l’urna ha partorito un calendario complessivamente equilibrato tra picchi di difficoltà e avversari modesti.

Il sorteggio offre sfide di grande fascino per le nostre rappresentanti. Qualche esempio: Manchester City-Inter, ovvero le protagoniste della finalissima 2023. Ma stuzzica anche Inter-Arsenal. Inoltre, la corazzata di Pep Guardiola se la vedrà anche con la Juventus all’Allianz Stadium. Il Milan, invece, andrà a far visita al Real Madrid del vecchio amico Carlo Ancelotti. Il Diavolo si recherà pure a Liverpool per affrontare i Reds di Federico Chiesa. L’Atalanta, dal canto suo, affronterà tra le mura amiche Real e Arsenal oltre e andrà a Barcellona. Infine, il Bologna che dovrà andare a Liverpool e due volte a Lisbona per sfidare Benfica e Sporting. Al Dall’Ara, invece, arriveranno le tedesche Bayer Leverkusen e Borussia Dortmund.

Le 8 rivali dell’Inter campione d’Italia. Lipsia (casa); Manchester City (trasferta); Arsenal (casa); Bayer Leverkusen (trasferta); Stella Rossa di Belgrado (casa); Young Boys (trasferta); Monaco (casa); Sparta Praga (trasferta). Ovviamente, l’ordine delle squadre da affrontare è puramente indicativo in attesa del calendario ufficiale e definitivo. Sono possibili anche due trasferte consecutive o due gare in casa di fila.

Il Milan e i suoi avversari. Per i rossoneri, oltre al Real, c’è il Liverpool che riporta alla memoria due finali di Coppa Campioni: l’incredibile ribaltone di Istanbul ma anche la rivincita di Atene. E poi la Stella Rossa, anche se a San Siro e non al Marakanà di Belgrado. L’elenco completo: Real Madrid (trasferta); Liverpool (casa); Bruges (casa); Bayer Leverkusen (trasferta); Stella Rossa (casa); Dinamo Zagabria (trasferta); Slovan Bratislava (trasferta); Girona (casa).

La Juventus ritrova la Coppa Campioni. Per Madama ricomincia l’ossessione Champions che non vince dal 1996; poi solo tante amarezze in finale. Dalla seconda fascia per i bianconeri sono uscite Benfica e Bruges, sicuramente alla portata della squadra di Thiago Motta. Dalla terza fascia Psv Eindhoven e Lilla, dalla quarta Stoccarda e Aston Villa. Tutte le avversarie della Juve: Manchester City (casa); Lipsia (trasferta); Benfica (casa); Bruges (trasferta); Psv (casa); Lilla (trasferta); Stoccarda (casa); Aston Villa (trasferta).

L’Atalanta detentrice dell’Europa League. Gli uomini del Gasp ritrovano il Real Madrid che recentemente li ha sconfitti in Supercoppa. Fanno paura anche Barcellona e Arsenal. Le altre invece sembrano abbordabili: lo Shakhtar Donetsk che, causa guerra Russia-Ucraina, gioca le partite casalinghe a Gelsenkirchen in Germania, e poi Celtic Glasgow, Young Boys, Sturm Graz e Stoccarda. L’elenco delle sfide per gli orobici: Real Madrid (casa); Barcellona (trasferta); Arsenal (casa); Shakhtar Donetsk (trasferta); Celtic (casa); Young Boys (trasferta); Sturm Graz (casa); Stoccarda (trasferta).

Il Bologna al debutto assoluto in Champions League. La difficile trasferta di Anfield contro il Liverpool è da segnare col pennarello rosso sul calendario dai tifosi rossoblù. Attenzione anche alla doppia trasferta a Lisbona e alla sfida del Dall’Ara contro il Borussia Dortmund. Il quadro completo per i felsinei: Borussia Dortmund (casa); Liverpool (trasferta); Shakhtar (casa); Benfica (trasferta); Lilla (casa); Sporting Lisbona (trasferta); Monaco (casa); Aston Villa (trasferta). Si comincia tra il 17 e il 19 settembre; la prima fase terminerà il 29 gennaio 2025.