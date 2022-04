Imprenditore di 56 anni trovato morto nella sua casa a Grumello del Monte (Bergamo) per una profonda ferita alla testa. Forse una rapina degenerata in una sanguinosa aggressione

Il corpo di un imprenditore di 56 anni, Anselmo Campa, morto per una profonda ferita alla testa, è stato trovato nella sua casa di Grumello del Monte, in provincia di Bergamo. La Procura di Bergamo ha aperto un fascicolo con l’ipotesi di omicidio aggravato.

Il corpo dell’imprenditore è stato trovato nella tarda serata di ieri nella casa dove l’uomo, padre di due figlie, viveva da solo. Sono in corso indagini da parte dei carabinieri di Bergamo per ricostruire l’accaduto. I militari stanno prendendo in considerazione tutte le ipotesi, tra cui quella di un furto in casa degenerato in omicidio.