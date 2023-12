IL SORTEGGIO PER EURO 2024/ Come previsto, girone difficile per l’Italia: azzurri inseriti nel gruppo B con Spagna, Croazia e Albania. Il ct Spalletti: “Poteva andare meglio, ora voglio rendere la Nazionale compatta come un club”. Alcuni gruppi sono ancora incompleti in attesa degli spareggi

di FABIO CAMILLACCI/ All’Elbphilharmonie di Amburgo è andato in scena il sorteggio per la composizione dei gironi di Euro 2024. Europeo che andrà in scena in Germania. Alla luce del secondo posto nel gruppo di qualificazione, sapevamo che all’Italia sarebbe toccato un raggruppamento difficile, e così è stato. Gli azzurri di Luciano Spalletti, nel girone B, se la vedranno con Spagna, Croazia e Albania. Per la nostra Nazionale, debutto il 15 giugno prossimo in terra tedesca contro gli albanesi del ct brasiliano Silvinho; praticamente, i ragazzi di Don Lucio scenderanno in campo il giorno dopo la gara inaugurale del torneo. La finalissima, invece, è in programma il 14 luglio. La speranza è di esserci per difendere il titolo conquistato nel 2021. Ricordiamo che dai sei gironi sorteggiati, accederanno agli ottavi le prime due di ogni gruppo più le quattro migliori terze.

Il pensiero del commissario tecnico Spalletti dopo il sorteggio. Il ct azzurro commenta: “Poteva andare meglio, noi ci arriviamo con umiltà sapendo che adesso dobbiamo fare passi avanti di crescita veloci. Abbiamo diverse squadre davanti, ma anche l’orgoglio di poterci confrontare con tutti. Avere una squadra compatta diventa fondamentale. Secondo me abbiamo margini di crescita, bisogna vedere anche in che modo ci arriviamo. Ho conosciuto calciatori che hanno delle possibilità e possono far vedere di essere al livello del girone che ci è capitato. Vorrei riuscire a coinvolgerli e seguirli anche in questi prossimi mesi, per sviluppare quello che dovremmo fare in poco tempo con un lavoro che viene da lontano. Voglio sfruttare bene questo tempo, parlare tanto con i ragazzi, per far sì che quello che di solito è un gestore della squadra diventi più simile a un allenatore. Vorrei rendere l’Italia più simile a un club”.

La reazione del presidente della Federcalcio. Il numero uno della Figc Gabriele Gravina pensa positivo e dice: “È un girone complicato ma non impossibile. Siamo relativamente soddisfatti. Come sempre nei sorteggi tutti auspicavamo una situazione meno impegnativa, ma poteva anche andare peggio. Siamo fortemente convinti di poter fare bene, Spalletti è particolarmente fiducioso. Abbiamo bisogno di recuperare quella spinta straordinaria dei tifosi italiani che aspettano un messaggio importante. Vogliamo recuperare quel sentimento forte che ha spinto l’Italia nel 2021 verso un trofeo difficile da conquistare. C’è il giusto mix per poter centrare un altro risultato importante. Spalletti appena è arrivato ha toccato le corde giuste ricevendo bellissime risposte dai ragazzi. L’Italia ora deve difendere il titolo”.

Ecco gli altri gironi usciti dal sorteggio in attesa delle vincenti dei play-off spareggio. Gruppo A: Germania, Scozia, Ungheria e Svizzera. Gruppo C: Slovenia, Danimarca, Serbia e Inghilterra. Gruppo D: Olanda, Austria, Francia e la vincente del play-off A. Gruppo E: Belgio, Slovacchia, Romania e la vincente dello spareggio B. Gruppo F: Turchia, Portogallo, Repubblica Ceca e la vincente del play-off C. Ricordiamo che nei play-off saranno impegnate: Polonia, Galles, Finlandia, Estonia, Israele, Bosnia, Ucraina, Islanda, Georgia, Grecia, Kazakistan e Lussemburgo. Tra semifinali e finali, gli spareggi andranno in scena tra giovedi 21 e martedi 26 marzo 2024 (nella foto: Albart, l’orsetto mascotte di questo Europeo tedesco).