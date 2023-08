IL PAPA A FATIMA/ Alla Giornata mondiale della gioventù in Portogallo, Francesco ha detto: “Chiesa accogliente, le porte sono aperte a tutti”. Poi il tweet per chiedere a Maria la pace nel Mondo

di MARIO MEDORI/ Alla Giornata mondiale della gioventù in Portogallo, Papa Francesco ha invocato una Chiesa aperta dopo la recita del Rosario a Fatima, dicendo: “La cappellina in cui ci troviamo è una bella immagine della Chiesa: accogliente e senza porte, è un santuario a cielo aperto, nel cuore di questa piazza che evoca un grande abbraccio materno. Così sia nella Chiesa, che è madre: porte aperte per tutti, per facilitare l’incontro con Dio; e posto per tutti, perché ognuno è importante agli occhi del Signore e della Madonna. Tutti, senza esclusione”.

Gli altri passaggi salienti del discorso di Bergoglio. Il pontefice davanti ai giovani malati e detenuti incontrati nel luogo di fede delle apparizioni della Madonna ai pastorelli di Fatima ha aggiunto: “Il pellegrinaggio è una caratteristica mariana. Maria è la donna della fretta, perché dopo l’annuncio, sapendo che la cugina era incinta, è uscita di corsa con l’intento di aiutare, di essere presente. Ogni volta che c’è un problema, ogni volta che la invochiamo, lei viene in fretta per stare vicino a noi, viene in fretta perché è madre”.

Il Papa ha poi esortato i giovani. Rivolto ai tanti giovani presenti Papa Francesco ha detto: “Vorrei che oggi guardiamo l’immagine di Maria e pensiamo: che cosa mi dice Maria come madre? Lei ci indica qualcosa che non funziona bene. Cosa sta indicando a me? Che c’è nella mia vita che ti preoccupa? Che c’è nella mia vita che ti commuove? Che c’è nella mia vita che ti interessa? La Madonna ci segnala il cuore di Gesù e Gesù segnala il cuore di ognuno di noi”.

Francesco infine ha twittato la sua preghiera alla Madonna per la pace nel mondo. Il Santo Padre su twitter ha scritto: “Con cuore di figli ti consacriamo le nostre vite, ogni fibra del nostro essere, tutto quello che abbiamo e siamo, per sempre. Ti consacriamo la Chiesa e il mondo, specialmente i Paesi in guerra. Ottienici la pace. Tu, Vergine del cammino, apri strade dove sembra che non vi siano. Tu, che sciogli i nodi, allenta i grovigli dell’egoismo e i lacci del potere”.